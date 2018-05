Multa di 5 mila euro a Schettino | deturpò il Giglio col naufragio della Concordia

Spacciava droga ed ora deve pagare 22mila euro di Multa : ALBA ADRIATICA " Per tre anni, stando alle indagini degli investigatori, ha spacciato droga nella zona di Alba Adriatica e, per questo motivo, era anche finita più volte ai domiciliari. Ma l'obbligo ...

Concordia - “Schettino deturpò il Giglio”. Condannato a pagare Multa di 5mila euro : La corte di appello di Firenze ha confermato l'ammenda inflitta in primo grado dal tribunale di Grosseto. L'ex comandante sta scontando una pena a 16 anni di carcere, confermata in Cassazione, per il naufragio del 13 gennaio 2012 durante il quale 32 persone persero la vita.Continua a leggere

Cori razzisti contro i tifosi napoletani. Alla Samp 20mila euro di Multa e diffida : Lo ha stabilito il giudice sportivo sulla base del referto dell’arbitro che aveva sospeso la gara di domenica sera per tre minuti

Cori razzisti - 20 mila euro di Multa per la Sampdoria e diffida : Genova - Ventimila euro di multa e diffida per la Sampdoria , i cui tifosi si sono resi domenica sera responsabili di Cori denigratori nei confronti dei tifosi del Napoli. Lo ha stabilito il giudice ...

Solo una Multa per i cori razzisti della curva della Sampdoria 20mila euro per gli insulti a Napoli : Nessuna sanzione esemplare per la Sampdoria dopo i fatti relativi ai cori razzisti partiti dalla curva dei blucerchiati e che aveano portato l'arbitro Gavillucci alla sospensione della gara di...

Posta foto in cui mostra il dito medio ai carabinieri - 17enne rischia Multa di 5 mila euro : I carabinieri di Desio lo stavano tenendo d'occhio. Solo poche settimane fa lo avevano denunciato per atti di bullismo e rapina contro un coetaneo, malmenato e alleggerito del portafogli. E da quel ...

Dito medio ai carabinieri su WhatsApp - 17enne di Monza rischia Multa fino a 5mila euro : Denunciato per vilipendio: la foto è finita in mano ai carabinieri di Desio che lo hanno indagato. Aveva precedenti di polizia per atti di bullismo e rapina

Peste suina. Ancora animali abbattuti - 205 tra Irgoli e Loculi e Multa di 10mila euro per un allevatore : Questa volta l'Unità di Progetto per la Peste suina è stata impegnata nei territori della Baronia, dove sono stati individuati e abbattuti 205 maiali allo stato brado illegale, mai sottoposti a ...

Sanremo - 5mila euro di Multa a un venditore abusivo di frutta : Sanremo - Trascinando un carrello in metallo, di quelli utilizzati per spostare la merce nei supermercati, girava per il centro di Sanremo, vendendo ai passanti casette di meloni, ma anche fragole, arance e altra frutta e ortaggi. Il tutto sprovvisto di regolari autorizzazioni. Gli affari, tuttavia, sono durati poco e quelle (più o meno) venti cassette, a un venditore abusivo di 42 anni, di Afragola, in provincia di Napoli, sono costate una ...

Venezia - cammina nudo in spiaggia : Multa di diecimila euro a un turista : nudo in spiaggia , multato con una sanzione di 10mila euro . Si tratta di un turista ungherese di 64 anni, arrivato ieri mattina a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, in camper. Una volta ...

Che Multa per Mourinho : 800 mila euro da pagare al fisco spagnolo! : José Mourinho dovrà pagare una cospicua multa al fisco spagnolo che ammonta a circa 800 mila euro a causa di irregolarità nella dichiarazione sui diritti di immagine José Mourinho pagherà 800 mila ...

José Mourinho pagherà una Multa di 800mila euro al fisco spagnolo : L’allenatore portoghese del Manchester United, ed ex del Real Madrid, José Mourinho pagherà una multa di 800mila euro al fisco spagnolo che lo accusa di irregolarità per 3,3 milioni di euro nella dichiarazione sui diritti di immagine nel 2011 e nel 2012. Gli avvocati del tecnico, riferisce l’agenzia spagnola Efe citando fonti della procura, hanno concluso un accordo con l’ufficio del procuratore con il quale Mourinho si ...

Mourinho pagherà Multa 800 mila euro a fisco Madrid : L'allenatore portoghese del Manchester United, ed ex-del Real Madrid, José Mourinho pagherà una multa di 800mila euro al fisco spagnolo che lo accusa di irregolarità per 3,3 milioni di euro nella ...

Giochi pericolosi 3MILA EURO DI Multa : Giochi pericolosi. Questa la scoperta di ieri, venerdì 4 maggio degli agenti della polizia municipale in un negozio di Torino. Sequestrata la merce e denunciato il titolare. Giochi pericolosi Gli ...