Mozione o fiducia tecnica | tutti gli stratagemmi per non votare ad agosto 

FDI : Mozione di sfiducia a Zingaretti protocollata : Roma – Fabrizio Ghera capogruppo e i consiglieri regionali Giancarlo Righini e Chiara Colosimo, in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, hanno rilasciato alcune dichiarazioni. “Come Gruppo alla Regione Lazio di Fratelli d’Italia stamane abbiamo protocollato e depositato la Mozione di sfiducia al presidente Zingaretti . Invieremo copia ai gruppi di opposizione per farla firmare. E’ ...

Marsala - il rompete le righe in consiglio comunale e la Mozione di sfiducia al sindaco : Sturiano non ricorda una sola iniziativa pubblica del partito in città se non su richiesta di parlamentari che non sono marsalesi ma che dettano la linea anche della politica del sindaco, 'Ho come l'...