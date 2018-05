MotoGP | ore di attesa per il futuro di Dovizioso | sarà Ducati oppure Honda?

MotoGP - Jorge Lorenzo ed il rischio di un team satellite nel 2019 : Potrebbe davvero essere la fine di un'era nella carriera di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo sembra essere ad un bivio della sua storia in MotoGP. Jorge sta vivendo una situazione molto complicata in vista del 2019. Il rischio di rimanere senza sella per il prossimo anno cresce sempre di più. In primo luogo, la sua permanenza in Ducati sembra essere ormai agli sgoccioli. La stagione è ancora all'inizio ma è certo che per Borgo Panigale i risultati del ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Francia. Quattro vittorie e diverse delusioni per il Dottore : Il pRossimo appuntamento del Motomondiale 2018 sarà il GP di Francia. Si correrà sulla mitica pista di Le Mans: un round cruciale per Valentino Rossi e la Yamaha, per evitare di dire già addio al sogno del decimo Mondiale. Riscatto che il Dottore cercherà su un circuito su cui non ha una tradizione così favorevole: a Le Mans si corre dal 2000 e da allora i successi di Rossi sono “solo” tre, l’ultimo dei quali lontanissimo nel ...

MotoGP - presente e futuro della MotoGP per Corrado Cecchinelli - direttore della tecnologia del Motomondiale : ... che moto vedremo nei prossimi 10-15 anni? È una domanda molto difficile, ed anche di più perché la MotoGP, come ogni sport tecnologico, non è un ambiente libero ed incondizionato, come ad esempio ...

MotoGP KTM - Pol Espargaró : «Il futuro è roseo con il nuovo motore» : TORINO - La KTM vuole bruciare le tappe e cercare di essere competitiva già da quest'anno, in attesa di Johann Zarco l'anno prossimo. Nei test di Jerez la casa austriaca ha portato in pista un ...

MotoGP Ducati - Ciabatti : «Lorenzo ora ha una buona sensazione con la moto» : TORINO - Speravano di tornare dalla trasferta di Jerez con risultati migliori in casa Ducati, sia dal punto di vista sportivo, sia sul fronte contratti. I rinnovi di Dovizioso e Lorenzo sembrano ...

MotoGP Ducati - Ciabatti : «La prestazione di Lorenzo è un buon segno» : ROMA - In casa Ducati speravano di tornare dalla trasferta di Jerez con risultati migliori, sia dal punto di vista sportivo, sia sul fronte contratti. I rinnovi di Dovizioso e Lorenzo sembrano invece ...

MotoGP - Valentino Rossi si gioca una carta : il Dottore finalmente soddisfatto : L’inizio di stagione del campionato di MotoGp non è stato entusiasmante per Valentino Rossi, in particolar modo preoccupa la competitività della Yamaha. Adesso il Dottore prepara una nuova carta: “abbiamo lavorato su molte cose – ha dichiarato Valentino Rossi come riporta il sito media della MotoGp – ed è stato un buon test. Abbiamo provato diverse soluzioni, alcune di queste positive che ci hanno fatto migliore un ...

MotoGP Spagna - Lorenzo : «Sono finiti a terra i tre piloti più corretti» : JEREZ DE LA FRONTERA - A tenere banco nel dopo gara a Jerez è stata sicuramente la dinamica del triplice incidente che ha messo fuori causa Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso. Incolpevole l'italiano, ha ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

MotoGP - Pedrosa dopo Jerez : 'Non un semplice incidente di gara - Lorenzo ha responsabilità' : Delusione e dispiacere, ma non un semplice incidnete di gara. Si può sintetizzare così il pensiero di Daniel Pedrosa dopo l'incidente nel finale del GP di Spagna che lo ha visto volare in curva 6 con ...

MotoGP Diretta Jerez 2018/ Gara live : scontro Lorenzo-Pedrosa regala a Marquez 25 punti - Dovizioso steso : Diretta MotoGP, streaming video SKY Gara e warm up live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi domenica 6 maggio: vincitore, ordine d'arrivo e podio.

MotoGP - Spagna : Lorenzo fa strike e cade con Dovizioso e Pedrosa : ... e dà un brutto colpo alle speranze mondiali del forlivese che, con questo 'zero', perde la leadership e scivola addirittura al 5° posto della classifica, con 24 punti di gap dal campione del mondo ...

MotoGP - Spagna : vince Marquez - Iannone terzo e Rossi quinto. Lorenzo sbaglia e fa fuori Dovizioso : Ma con uno come lui, non sai mai cosa aspettarti: il campione del mondo in carica intorno a metà gara ha preso un'imbarcata che chissà come avrà fatto a restare in piedi, ma intanto il suo vantaggio ...

MotoGP - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : La Yamaha oggi non l'ha minimamente assecondato, ma da un nove volte campione del mondo ci si aspetta decisamente di più. ANDREA DOVIZIOSO VOTO 7. Stava meritatamente chiudendo in seconda posizione e ...