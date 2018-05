MotoGP | GP Francia Marquez | ' Approccio positivo anche a Le Mans'

MotoGP 2018 - orari e come vedere il GP di Le Mans Francia : Durante le gare delle tre categorie, il Match center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca scritta in real time. Tutta la programmazione Sky in diretta GIOVEDÌ 17 MAGGIO ...

MotoGP - in Francia occhi puntati su Yamaha e Zarco : Il due volte campione del mondo della Moto2 si trova a suo agio con la M1 "clienti" schierata dal team Tech3 e non sembra patire tutte le difficoltà dei piloti Yamaha Factory che portano in pista la ...

MotoGP – Valentino Rossi in Francia per essere competitivo : “situazione difficile da prevedere - ma…” : Valentino Rossi pronto a far bene in Francia: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Le Mans Marquez e colleghi sono pronti per un nuovo weekend di gara. Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp sono comunque scesi in pista per due giornate di test, una a Jerez e una al Mugello, adesso si torna a sfrecciare a caccia di importanti vittorie e preziosi punti. AFP/LaPresse Tutto pronto a Le Mans per il Gp di ...

MotoGP – Gp di Francia : a Le Mans il primo faccia a faccia ‘pubblico’ di Marquez e Rossi : Marquez e Rossi in Francia per la prima volta uno a fianco all’altro in conferenza stampa dopo l’Argentina Tutto pronto a Le Mans per il nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti si affronteranno in pista per il Gp di Francia: Johann Zarco punterà sicuramente alla vittoria davanti al suo pubblico di casa, mentre le Ducati vorranno risollevarsi dopo l’amaro zero di due settimane fa in Spagna e la Yamaha cercherà ...

MotoGP – Zarco a Le Mans per trionfare - ma attenzione a Honda e Ducati : il programma del Gp di Francia [ORARI e DIRETTE TV] : Johann Zarco gioca in casa, ma i piloti affamati di vittoria sono tanti: ecco il programma dettagliato del weekend del Gp di Francia di MotoGp Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp hanno disputato due importanti giornate di test, una a Jerez e l’altra al Mugello, i campioni delle due ruote sono pronti per un nuovissimo appuntamento stagionale, il Go di Francia. Occhi puntatissimi sui piloti Yamaha, a caccia di ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora non si può più sbagliare. Marquez è già in fuga… : La MotoGP sbarca a Le Mans, siamo solamente al quinto appuntamento stagionale, mancano dunque ancora 14 gare, ma il tempo stringe, per tutti i piloti che non si chiamino Marc Marquez. Su tutti, anche per lo status di “rivale numero uno”, meritatamente guadagnato sul campo, mettiamo Andrea Dovizioso tra i protagonisti che non possono più aspettare. Il romagnolo, infatti, deve dare una risposta immediata al campione del mondo in ...

MotoGP - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Yamaha - è già una stagione di transizione? Le difficoltà di Valentino Rossi e Vinales - sviluppi solo tra qualche mese : Nel pRossimo weekend il grande Circus del Motomondiale si presenta in Francia, a Le Mans, per il quinto appuntamento stagionale. Nella classe regina si è reduci dal trionfo di Jerez de la Frontera (Spagna) di Marc Marquez, sempre più solo in vetta alla classifica generale, con 12 punti di vantaggio sul francese Johann Zarco (Yamaha) e 20 lunghezze su Maverick Vinales (Yamaha). Attualmente, Valentino Rossi è sesto a quota 40 punti, a -30 dal ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Francia. Quattro vittorie e diverse delusioni per il Dottore : Il pRossimo appuntamento del Motomondiale 2018 sarà il GP di Francia. Si correrà sulla mitica pista di Le Mans: un round cruciale per Valentino Rossi e la Yamaha, per evitare di dire già addio al sogno del decimo Mondiale. Riscatto che il Dottore cercherà su un circuito su cui non ha una tradizione così favorevole: a Le Mans si corre dal 2000 e da allora i successi di Rossi sono “solo” tre, l’ultimo dei quali lontanissimo nel ...

MotoGP - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Le Mans : Il prossimo fine settimana il circus del motomondiale farà tappa sul circuito transalpino di Le Mans, sede della quinta prova stagionale. Lo spagnolo Marc Marquez vuole continuare a fare da battistrada, ma Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non gli renderanno certamente la vita facile. La copertura mediatica del weekend sarà assicurata in diretta tv da Sky Sport MotoGP HD, mentre TV8 proporrà delle differite in chiaro. In streaming naturalmente ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez contro tutti! Andrea Dovizioso e Valentino Rossi vogliono rifarsi : Nel pRossimo weekend il Motomondiale torna protagonista in Francia per il quinto round iridato. Nella classe regina, la seconda vittoria consecutiva di Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Spagna), in sella alla Honda, ha consentito al campione del mondo in carica di allungare, nella graduatoria generale, nei confronti di Andrea Dovizioso, leader alla vigilia della corsa andalusa. Sono 24 i punti di ritardo del forlivese, allo stato attuale ...

MotoGP - GP Francia 2018 : quando si corre la prossima gara? Programma - orari e tv del fine settimana di Le Mans