MotoGp – Ducati e Dovizioso verso un accordo | ma la Honda ci mette lo zampino

MotoGp - avvicinamento tra Ducati e Andrea Dovizioso : rinnovo vicino? : Il braccio di ferro tra Andrea Dovizioso e la Ducati per il rinnovo di contratto potrebbe presto concludersi in modo positivo. Le due parti, che fino al GP di Spagna sembravano lontanissime, si sarebbero riavvicinate nelle ultime ore e nella Casa di Borgo Panigale inizia a filtrare un cauto ottimismo. Nelle ultime ore tutta la dirigenza della Ducati avrebbe infatti condiviso che far restare Dovizioso nel team sia la prioria assoluta al momento. ...

MotoGp – Iannone sostituto di Dovizioso in Ducati? Il pilota della Suzuki fa chiarezza : “adesso sono solo chiacchiere” : Andrea Iannone si è soffermato sulle voci che vorrebbero un suo ritorno in Ducati, etichettandole come semplici chiacchiere La trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso continua senza sosta, ma in casa Ducati la situazione comincia a farsi davvero pesante. Le discussioni sembrano essersi arenate dopo i due rifiuti del pilota italiano alle ultime offerte del team di Borgo Panigale, che ha deciso di fissare una dead line per il prossimo Gp del ...

MotoGp – Zarco a Le Mans per trionfare - ma attenzione a Honda e Ducati : il programma del Gp di Francia [ORARI e DIRETTE TV] : Johann Zarco gioca in casa, ma i piloti affamati di vittoria sono tanti: ecco il programma dettagliato del weekend del Gp di Francia di MotoGp Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp hanno disputato due importanti giornate di test, una a Jerez e l’altra al Mugello, i campioni delle due ruote sono pronti per un nuovissimo appuntamento stagionale, il Go di Francia. Occhi puntatissimi sui piloti Yamaha, a caccia di ...

MotoGp - GP Francia 2018 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora non si può più sbagliare. Marquez è già in fuga… : La MotoGP sbarca a Le Mans, siamo solamente al quinto appuntamento stagionale, mancano dunque ancora 14 gare, ma il tempo stringe, per tutti i piloti che non si chiamino Marc Marquez. Su tutti, anche per lo status di “rivale numero uno”, meritatamente guadagnato sul campo, mettiamo Andrea Dovizioso tra i protagonisti che non possono più aspettare. Il romagnolo, infatti, deve dare una risposta immediata al campione del mondo in ...

MotoGp - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...

MotoGp - Dovizioso e Ducati come a poker : uno dei due 'bleffa' : ... Test Sepang, Il mazziere gira la prima carta, ed è arriva la vittoria in Qatar, e DesmoDovi, che in mano aveva il titolo di vice campione del mondo, si ritrova nuovamente ad essere uno dei ...

MotoGp Ducati - Dall'Igna «Entro il Mugello sapremo se Dovizioso rinnova» : TORINO - Le trattative sono in corso ma entro il Gran Premio del Mugello, in programma domenica 3 giugno, ci sarà una svolta. A dirlo è il direttore generale della Ducati Luigi Dall'Igna, presente a ...

MotoGp - Petrucci e l'obiettivo Ducati : 'tutti vogliono un posto lì! Il rinnovo di Dovi? Molto complicato' : Danilo Petrucci, il desiderio di un posto nel team ufficiale Ducati e il complicato rinnovo di Dovizioso Il mercato piloti sta facendo Molto discutere nel paddock della MotoGp. In particolar modo è la ...

MotoGp - Danilo Petrucci : ” Vorrei correre nel team ufficiale della Ducati ma Crutchlow e Iannone si sono proposti…” : Tiene banco la questione “contratto” in Ducati: l’accordo tra Andrea Dovizioso e la scuderia di Borgo Panigale è ancora distante. I nomi dei papabili non mancano e, tra questi, c’è anche l’altro centauro italiano Danilo Petrucci, attualmente in sella alla Rossa del team Pramac. “La mia prima opzione è restare in Ducati. Mi piacerebbe prendere il posto nel team ufficiale, ma è difficile. Da quanto so, ci sono ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «L'obiettivo è il team ufficiale» : TORINO - Danilo Petrucci è reduce da una gara positiva, nella quale si è giocato fino all'ultimi il podio con Andrea Iannone. In un momento difficile soprattutto dal punto di vista contrattuale per la ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Lorenzo ora ha una buona sensazione con la moto» : TORINO - Speravano di tornare dalla trasferta di Jerez con risultati migliori in casa Ducati, sia dal punto di vista sportivo, sia sul fronte contratti. I rinnovi di Dovizioso e Lorenzo sembrano ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «La prestazione di Lorenzo è un buon segno» : ROMA - In casa Ducati speravano di tornare dalla trasferta di Jerez con risultati migliori, sia dal punto di vista sportivo, sia sul fronte contratti. I rinnovi di Dovizioso e Lorenzo sembrano invece ...

CUPRA nuovo sponsor Ducati in MotoGp : Il nuovo marchio sportivo CUPRA diventa sponsor Ducati nel Mondiale di MotoGP, raccongliendo il testimone da SEAT, fino a oggi tra gli sponsor del Marchio italiano per cui corrono il tre volte campione del mondo spagnolo Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. L’alleanza tra le due Case comprende diverse azioni congiunte nel corso dell’anno, così come […] L'articolo CUPRA nuovo sponsor Ducati in MotoGP sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

MotoGp : Andrea Dovizioso potrebbe andar via. La Ducati può fare a meno del forlivese? : “Andrea Dovizioso ha fatto un lavoro fantastico, quindi ci sono tutti i presupposti perché questa storia continui, ma bisogna essere in due. Oggi abbiamo una bella moto e abbiamo dei grandi piloti che la possono portare, il primo di tutti è Dovi. Vorrei che questa cosa vada in porto, se non ci riuscissimo credo che faremo una squadra fantastica per puntare al titolo anche il prossimo anno“. Con queste parole l’amministratore ...