Motogp 2018 | orari e come vedere il GP di Le Mans Francia

Motogp - GP Francia 2018 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora non si può più sbagliare. Marquez è già in fuga… : La MotoGP sbarca a Le Mans, siamo solamente al quinto appuntamento stagionale, mancano dunque ancora 14 gare, ma il tempo stringe, per tutti i piloti che non si chiamino Marc Marquez. Su tutti, anche per lo status di “rivale numero uno”, meritatamente guadagnato sul campo, mettiamo Andrea Dovizioso tra i protagonisti che non possono più aspettare. Il romagnolo, infatti, deve dare una risposta immediata al campione del mondo in ...

Motogp - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...

Motogp - GP Francia 2018 : Yamaha - è già una stagione di transizione? Le difficoltà di Valentino Rossi e Vinales - sviluppi solo tra qualche mese : Nel pRossimo weekend il grande Circus del Motomondiale si presenta in Francia, a Le Mans, per il quinto appuntamento stagionale. Nella classe regina si è reduci dal trionfo di Jerez de la Frontera (Spagna) di Marc Marquez, sempre più solo in vetta alla classifica generale, con 12 punti di vantaggio sul francese Johann Zarco (Yamaha) e 20 lunghezze su Maverick Vinales (Yamaha). Attualmente, Valentino Rossi è sesto a quota 40 punti, a -30 dal ...

Motogp - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Le Mans : Il prossimo fine settimana il circus del motomondiale farà tappa sul circuito transalpino di Le Mans, sede della quinta prova stagionale. Lo spagnolo Marc Marquez vuole continuare a fare da battistrada, ma Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non gli renderanno certamente la vita facile. La copertura mediatica del weekend sarà assicurata in diretta tv da Sky Sport MotoGP HD, mentre TV8 proporrà delle differite in chiaro. In streaming naturalmente ...

Motogp - GP Francia 2018 : Marc Marquez contro tutti! Andrea Dovizioso e Valentino Rossi vogliono rifarsi : Nel pRossimo weekend il Motomondiale torna protagonista in Francia per il quinto round iridato. Nella classe regina, la seconda vittoria consecutiva di Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Spagna), in sella alla Honda, ha consentito al campione del mondo in carica di allungare, nella graduatoria generale, nei confronti di Andrea Dovizioso, leader alla vigilia della corsa andalusa. Sono 24 i punti di ritardo del forlivese, allo stato attuale ...

Motogp Le Mans 2018 : orari differita su TV8 Video : Domenica 20 maggio si correra' il Motogp Le Mans 2018, storica gara del Gran Premio di Francia. A re gli orari della differita tv su TV8. Al momento, la classifica piloti vede al comando Marc Marquez a quota 70 punti. Lo spagnolo della Honda precede il francese Johann Zarco, distante 12 lunghezze rispetto al campione del mondo iberico. Terzo Maverick Vinales con 50 punti, il quale ha un margine di vantaggio pari a tre lunghezze sull'italiano ...

Motogp 2018 : calendario - date e orari diretta (Sky e Tv8) di tutti i Gran Premi : Gli appassionati delle due ruote non vedono l'ora che la stagione 2018 di MotoGP riparta. È già ufficiale il calendario del Campionato del Mondo MotoGP 2018. Diciannove GP, dal 18 di marzo al 18 di...

Motogp - Test Mugello 2018 : Marc Marquez sempre il più veloce! Prove interrotte per un forte temporale : Che sia una gara o una prova non fa differenza: Marc Marquez ci dà sempre un gran gas. Nel corso dei Test privati tenutisi sul tracciato del Mugello (Italia), con tutti i team della MotoGP, il leader del Mondiale 2018 ha ottenuto il miglior crono ancora una volta, confermando il suo ottimo stato di forma. Sessione che, per la cronaca, è stata interrotta anzitempo (ore 15.30) per l’arrivo di un forte temporale. Non ci sono riferimenti ...

Motogp - analisi Test Jerez 2018 : la Honda mette le ali - la Yamaha continua ad inseguire : Giornata di Test a Jerez per la MotoGP. Dopo la gara di ieri si è tornati subito in pista per una lunga sessione di prove a cui però non hanno partecipato tutti i team. Ducati, Suzuki e Aprilia, infatti, hanno già abbandonato la Spagna alla volta del Mugello, dove effettueranno dei Test privati nel corso dei prossimi giorni. L’attenzione, oggi, era quindi rivolta principalmente alla Honda. Il team Repsol ha effettuato un lavoro ...

Motogp - Test Jerez 2018 : Johann Zarco svetta in Andalusia - Marquez quinto senza preoccupazioni - in difficoltà Valentino Rossi : E’ il francese Johann Zarco il migliore della giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna), tenutisi il giorno dopo il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro transalpino della Yamaha Tech3 ha confermato le sue grandi capacità e con il crono di 1’37″730 ha concluso davanti a tutti. Alle sue spalle, il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), uscito deluso dalla gara di ieri (ritiro) e con tanta voglia di ...

Motogp - GP Spagna 2018 : Ducati - uno ‘zero’ che fa male! La velocità della GP18 consola… : Quel giro 18 se lo ricorderanno molto bene in Ducati. Due moto in lotta per il secondo e terzo gradino del podio del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP, ed un crash che fa male. Tanti punti andati in fumo in pochi istanti nel giorno del trionfo dell’iberico Marc Marquez sulla Honda. Secondo successo consecutivo del Cabronçito in quest’annata ed un pacchetto nippo-spagnolo di grande livello, che anche sullo storico ...

LIVE Motogp - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

Motogp - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

Motogp - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...