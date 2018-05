Motocross | Talenti Azzurri FMI impegnati in Lettonia nell’ultimo week-end | tutti i

sportfair

: #TalentiAzzurriFMI Motocross: trasferta a Kegums #MXGPLatvia ???? positiva nell'Europeo #EMX250 e #EMX125 ??… - TalentiAzzurri : #TalentiAzzurriFMI Motocross: trasferta a Kegums #MXGPLatvia ???? positiva nell'Europeo #EMX250 e #EMX125 ??… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Gianluca Facchetti terzo nella prima manche dell’EMX250, fanno esperienza Alberto Forato e Paolo Lugana. Nell’EMX125 performance e segnali di buon auspicio per Andrea Bonacorsi, Mattia Guadagnini ed Alessandro Facca Il fine settimana del 12-13 maggio ha visto ben sei piloti coinvolti nel progettoFMIa Kegums (), tappa dell’Europeo EMX250 e EMX125 come sempre in abbinamento con il Mondiale. In un percorso tecnico,vo ed in un appuntamento condizionato dal gran caldo, i giovani delle ruote artigliate supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana hanno dato prova del loro valore nel palcoscenico europeo. Il quarto round dell’EMX250 European Championship ha proposto ai vertici Gianluca Facchetti. Il Campione del MondoJunior 125 in carica si è distinto in positivo con un superlativo 3° posto nella ...