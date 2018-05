Moto3 | GP Francia 2018 | Marco Bezzecchi vuole confermarsi anche a Le Mans

oasport

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il Circus dellafa rotta verso la, a Le, e la minima cilindrata ha un uomo al comando, che difficilmente si poteva prevedere. Ci riferiamo a, in vetta alla graduatoria generale, in sella alla KTM del Team Redox PruestelGP. Un inizio d’anno folgorante per il 19enne riminese. La vittoria in Argentina ed i podi ad Austin (Stati Uniti) ed a Jerez de la Frontera (Spagna) certificano la grande costanza del centauro italico. Continuità non facile in un contesto così variabile come questo campionato, dove dietro ogni curva c’è un pericolo o un imprevisto. Per il “Bez” ora la prova francese, su un circuito non facile, in cui la percorrenza conta tanto. Servirà un assetto molto equilibrato per sfruttare le accelerazioni presenti ed i cambi di direzione rapidi. C’è da scommettere chesi candidi ad un ruolo da protagonista ...