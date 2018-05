Morte del piccolo Tito Traversa | 2 anni all’istruttore Il papà | “Dimenticato da tutti”

La giornalista a tu per tu con la Morte : i cecchini israeliani la prendono di mira prima della diretta tv e lei rischia grosso : “mirare ai giornalisti non cancellerà i problemi che ci sono a Gaza”. È il tweet che ha pubblicato la giornalista di Al Jazeera, Hoda Abdel-Hamid, dopo che il proiettile di un cecchino israeliano l’aveva sfiorata poco prima di una diretta televisiva da Gaza. “Sono abbastanza sicura che i cecchini sappiano a chi stanno mirando” ha scritto ancora su Twitter. L'articolo La giornalista a tu per tu con la morte: i ...

"Loro" è una grande lezione sulla nostra paura della vita e della Morte : "La verità è frutto del tono e della convinzione con cui la affermiamo". In pratica la verità diventa secondaria... conta come ci arriva. Ecco, questa frase detta dal Berlusconi/Servillo nello stupendo film di Sorrentino "Loro", è il punto fermo su cui gira intorno quello che oggi ci viene venduto. Venduto in ogni campo e, in primis, anche in politica.Questa la grande lezione, compresa la riflessione che, a seguire, ...

Una Vita - puntata domani 14 maggio e trame fino al 18/05 : lo sguardo della Morte Video : Una Vita, cosa succedera' nelle puntate di questa settimana da domani lunedì 14 maggio a venerdì 18? Tantissimi i colpi di scena, che riguarderanno in primis Cayetana, trovata abbracciata alla tomba della povera Carota. Un duello fara' crescere l'ansia, mentre un personaggio storico e amatissimo fara' il suo ritorno. Finalmente dunque, arriva una nuova settimana di programmazione di Una Vita [Video], dopo la consueta pausa domenicale. Ricordiamo ...

"La vita dopo la Morte? Esiste nella memoria delle persone che ti conoscono. Se muoiono prima - sei finito" : "È stato un viaggio lungo, pieno di storie interessanti. La mia professione mi ha permesso di incontrare tante persone e di scrivere. E io l'ho fatto sempre cercando di diffondere non solo la cultura scientifica, ma soprattutto la mentalità scientifica, cosa che manca nel nostro Paese". Piero Angela parla ai microfoni de La Stampa Tv in occasione del Salone del Libro."L'ho fatto in televisione, certo, ma anche attraverso i libri e ...

Bianca Atzei a Domenica Live/ Dall’operazione al cuore alla Morte della nonna : periodo buio per la cantante : Bianca Atzei a Domenica Live, Dall’operazione al cuore alla morte della nonna e la fine della relazione con Max Biaggi: il periodo buio raccontato a Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:39:00 GMT)

TV - Rai Storia : “Cronache dall’antichità” racconta il mistero della Morte di Antinoo - un giallo irrisolto : E’ il 30 ottobre del 130 dopo Cristo. Durante una crociera sul Nilo, Antinoo, il bellissimo e giovane amante dell’imperatore Adriano, cade nel fiume e muore. Ancora oggi si discute sulle cause: incidente, omicidio o sacrificio volontario? “Cronache dall’antichità”, in onda lunedì 14 maggio alle 21.45 su Rai Storia, racconta il mistero della morte di Antinoo. L'articolo TV, Rai Storia: “Cronache dall’antichità” racconta il mistero ...

INSTINCT/ Anticipazioni del 13 maggio 2018 : come fermare un angelo della Morte? : INSTINCT, Anticipazioni del 13 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Lizzie e Dylan indagano su un ospedale in cui avvengono strani decessi. (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:09:00 GMT)

Morte Astori - il gesto commovente dei calciatori del Cagliari [FOTO] : Morte Astori – Si avvicina la gara di campionato tra Fiorentina e Cagliari, partita molto importante per gli obiettivi Europa League e salvezza delle due squadra ma gara sentita anche per il ricordo di Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. I calciatori della squadra sarda si sono recati al muro dello Stadio Artemio Franchi dove si trovano migliaia di foto, pensieri ...

Morte Davide Astori - la Fiorentina istituisce un fondo a favore della figlia Vittoria : La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un trust denominato Davide Astori trust a favore di Vittoria Astori, la figlia del calciatore morto in una camera di albergo durante la trasferta di Udine.

Mark Harmon di NCIS piange la Morte della sorella : 66enne storico agente speciale Leroy Jethro Gibbs nella serie televisiva statunitense NCIS - Unità anticrimine, in onda dal 2003, Mark Harmon ha perso l'amata sorella Kristin, scomparsa il mese scorso all'età di 72 anni a causa di un infarto. A rivelare la morte della donna sua figlia Tracy.Kristin era la sorella maggiore di Mark e Kelly Harmon. Anche Kristin è stata attrice, nella serie tv The Adventures of Ozzie and Harriet, dove ...

“ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”. Su Sky la vita e la Morte di Emanuele Sibillo - capo della paranza dei bambini di Napoli : Nome di battaglia “ES17”. E. S. come Emanuele Sibillo, un ragazzo che, ancora minorenne, inizia la scalata nel mondo della camorra, fino a divenire il giovanissimo boss di un clan che cerca di imporsi nel centro storico di Napoli. 17 come la malasorte che vuole esorcizzare, in un gesto scaramantico che comunque non lo salverà dal morire non ancora ventenne. La sua storia è al centro di “ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”, il ...

Morte Astori - il commovente gesto nei confronti della piccola Vittoria : Morte Astori – Si avvicina la gara di campionato tra Fiorentina e Cagliari, partita importante non solo per la classifica ma anche per il ricordo di Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. E’ stato creato un fondo in favore della figlia Vittoria che riceverà il supporto da parte della società viola, anche dal punto di vista economico. Ecco il comunicato del ...

Palermo - madre e figlia Morte investite da pirata della strada/ Il colpevole era privo di assicurazione : pirata della strada investe madre e figlia a Palermo, nel quartiere di Brancaccio. Le donne uscivano dalla Chiesa Evangelica, il pastore: "Scena straziante, sbalzata a 15 metri dall'impatto"(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:48:00 GMT)