Morbo Parkinson | presentata a L' Aquila terapia che elimina all' istante tremore

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L'- Il paziente indossa uno speciale casco ad altissima tecnologia e, tramite emissioni di ultrasuoni focalizzati indirizzati su specifiche aree del cervello, risolve in modo immediato il problema deldadi. E’ l’ultima frontiera della tecnologia di cui in Italia, oltre all’, dispone solo Verona e per la quale, in Europa, vi sono solo 7 centri. La sofisticata applicazione è stataquesta mattina all’, all’ospedale San Salvatore, nella sala Dal Brollo, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci, del manager della Asl, Rinaldo Tordera, del direttore della radiologia universitaria, prof. Carlo Masciocchi e della rettrice dell’Università Paola Inverardi. Il trattamento è altamente efficace poiché consente di debellare ildovuto aldie quello ...