Monti | Nel contratto M5S-Lega alcune idee infattibili

blogo

: Ecco il via libera. «L'alleanza rimane, è un grande valore. Nessuno però ci può chiedere altro». Lo ha detto Renat… - chedisagio : Ecco il via libera. «L'alleanza rimane, è un grande valore. Nessuno però ci può chiedere altro». Lo ha detto Renat… - renatobrunetta : #Governo. Se Lega e M5s vogliono fare il governo, lo facciano. L'alleanza rimane. Del resto anche nel 2011 e nel 20… - renatobrunetta : Unità del #centrodestra preservata, poi ognuno fa le sue scelte. Nel 2011 e nel 2013 la Lega non votò la fiducia ai… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Anche se la bozza deldi governo tra MoVimento 5 Stelle ediffusa ieri dall'Huffington Post è, secondo quanto detto dalle stesse forze politiche in ballo, superata, sta facendo molto discutere in queste ore. Si tratta comunque di una bozza che è effettivamente esistita ed è stata ritenuta valida fino al 14 maggio, giorno in cui, tra l'altro, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i più critici sul contenuto di quella bozza c'è Mario, senatore a vita ed ex Premier di un governo tecnico. Ospite di Rainews24 stamattina a Studio24ha detto:"Occorre far riflettere le persone che possono governare l'Italia nei prossimi anni. Possono avere buone, masono. L'idea di cancellazione del debito non sta né in cielo né in terra. Può alimentare lo stereotipo di italiani che non ...