Mondiali | Inghilterra | Hart resta a casa

Mondiali Russia 2018 - i convocati dell’Inghilterra : spiccano Kane - Vardy e la novità Alexander-Arnold : Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. A differenza di tanti colleghi, l’allenatore dei Leoni è andato subito al sodo dando direttamente i 23 nomi senza passare per i pre-convocati. Assenti Hart e Wilshere, ci saranno anche Cahill e Rose oltre al 19enne Alexander-Arnold. spiccano i nomi di Harry Kane e Jamie ...

L'allenatore Gareth Southgate ha comunicato la lista definitiva: sono stati esclusi il portiere Joe Hart e il centrocampista dell'Arsenal Jack Wilshere

Clamoroso Russia 2018 - l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali : nuove chance di ripescaggio per l’Italia : ripescaggio ITALIA – L’Italia non è riuscita a qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio in Russia che andranno in scena in estate ma potrebbe aprirsi una nuova clamorosa porta. L’avvelenamento della spia Serghei Skripal potrebbe portare conseguenze anche a Russia 2018. “Sarebbe difficile procedere normalmente con la partecipazione dell’Inghilterra ai Mondiali di calcio se emergessero nuovi comportamenti ostili da ...