Mondiale a 48 squadre già nel 2022? La Fifa deciderà il 13 giugno

Fifa discuterà su espansione a 48 squadre per Mondiale Qatar 2022 : La Fifa discuterà ufficialmente dell’espansione a 48 squadre alla Coppa del Mondo del Qatar nel 2022 al suo congresso il 13 giugno a Mosca. Lo ha confermato l’organo di governo del calcio Mondiale. I delegati dei 211 paesi membri dovrebbero votare per la proposta delle 10 associazioni sudamericane sulla necessità di condurre uno studio di fattibilità per espandere la competizione dall’attuale format a 32 squadre a quello a 48 ...

Calcio - il nuovo format del Mondiale 2021 per club : rassegna a 24 squadre con tante novità : Altre novità arrivano dalla mente del presidente della Fifa Gianni Infantino. Dopo il Mondiali 2026 a 48 squadre e l’uso della var nella prossima rassegna, l’ultima proposta è quella di una modifica del Mondiale per club. Una voglia di cambiamento che, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha ricevuto il consenso della board della Fifa e delle società più importanti del mondo. Il torneo avrebbe cadenza quadriennale e si ...

Mondiale per Club - nel 2021 scatta una nuova edizione : tra le squadre invitate c’è anche il Milan : Il Milan è tra le squadre invitate alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, che scatterà dal 2021 Una nuova edizione del Mondiale per Club sta per essere sdoganata a partire dal 2021, anno scelto come lancio di questa rinnovata manifestazione. I criteri di qualificazione non sono stati ancora ufficializzati, ma la Gazzetta dello Sport ha reso noto oggi che una delle squadre partecipanti sarà il Milan, invitata ufficialmente insieme ad ...

Il Real Madrid approva il Mondiale per Club a 24 squadre : I Bancos hanno dato il loro benestare al nuovo torneo a cadenza quadriennale, con la presenza di 12 Club europei: premi per il 75% di 3 miliardi di dollari. L'articolo Il Real Madrid approva il Mondiale per Club a 24 squadre è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali calcio 2018 - il montepremi. Quanti soldi si guadagnano vincendo il Mondiale? Tutti i premi per le squadre partecipanti : I Mondiali 2018 di calcio sono indubbiamente l’evento sportivo più atteso dell’anno, miliardi di spettatori in giro per il Pianeta seguiranno la rassegna iridata che si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Si preannuncia grande spettacolo, i più grandi campioni in circolazione che si sfideranno per alzare al cielo il trofeo più ambito, partite palpitanti ed emozionanti che ci faranno divertire per un mese. Naturalmente ...

FIFA - si pensa a un mini Mondiale : 8 squadre in campo ogni due anni : La rivoluzione di Gianni Infantino continua. Come riporta l'Equipe, il presidente della FIFA continua nella sua opera di innovazione e cambiamento. Al centro delle sue idee un torneo di sette partite ...

La Fifa pensa a un mini Mondiale : 8 squadre in campo ogni due anni : ... presidente della federazione internazionale, sta pensando dunque a una suggestiva Final 8, da disputare tra ottobre e novembre, con otto nazionali scelte in tutto il mondo. Per il nuovo appuntamenti ...

Fifa : Mondiale a 48 squadre nel 2022 - Infantino ci pensa : Gianni Infantino starebbe valutando la possibilità di espandere il Mondiale già per l'edizione del 2022 in Qatar. Bisogna però valutare la fattibilità dell'idea. L'articolo Fifa: Mondiale a 48 squadre nel 2022, Infantino ci pensa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Moto3 - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via : Saranno 27 i piloti al via del Mondiale Moto3 2018. Un consueto nutrito gruppo di giovani, e meno giovani, pronti a dare spettacolo nella categoria più imprevedibile del MotoMondiale. Non sarà più della partita il dominatore della stagione 2017, lo spagnolo Joan Mir, che è approdato un gradino sopra in Moto2, per cui vedremo una ampia schiera di pretendenti al titolo. Per quanto riguarda la pattuglia italiana saranno ben nove i nostri ...

Moto2 - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via : Ci siamo! Il MotoMondiale sta per cominciare. Sta per prendere il via, dunque, anche il Mondiale Moto2, che come al solito riserverà incertezza ed equilibrio. In tanti saranno pronti a dare battaglia, per cercare di guadagnarsi la promozione nella classe regina. Mancheranno sia il campione in carica, Franco Morbidelli, sia il secondo classificato, Tom Luthi, che questo balzo lo hanno già fatto alla vigilia di quest’anno. La battaglia sarà ...