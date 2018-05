wired

: Mission Impossible: Fallout, il trailer del sesto capitolo della saga #pcexpander #cybernews #notizie #news - pcexpander : Mission Impossible: Fallout, il trailer del sesto capitolo della saga #pcexpander #cybernews #notizie #news - cinemaniaco_fb : Mission: Impossible - Fallout: ecco il nuovo trailer del film con Tom Cruise! -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Inseguimenti in motocicletta, in camionettepolizia, in elicottero, e ovviamente salti inumani dalle finestre e da un palazzo all’altro: il nuovodi, ilnellaspionistica e d’azione, ripropone tutti gli ingredienti che hanno reso famosa questa serie di film. E ovviamente torna anche Ethan Hunt, l’agente segreto interpretato dall’inossidabile Tom Cruise, che ancora una volta si è prestato in prima persona a eseguire gli stunt più estremi richiesti dal copione. Dal nuovo video di anticipazione capiamo meglio la dinamica al centrotramapellicola: dopo che unae dell’Force non va come dovrebbe e mentre il mondo affronta una terribile minaccia nucleare, Hunt decide di concludere di testa sua lae anche se ormai si è messa in mezzo la Cia capitanata da ...