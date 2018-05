Milinkovic-Savic | arriva L' ANNUNCIO!

Calciomercato Lazio - The Sun : pronti 91 milioni di euro per Milinkovic-Savic dallo United : Il suo talento e i suoi 11 gol in campionato non potevano che attirare le attenzioni dell'europa intera. Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente la stella più luminosa in ottica mercato che la Lazio ...

Lazio - Tare : 'Il mio futuro? Non ne parlo. Su Milinkovic-Savic notizie senza rispetto' : Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport prima della partita contro l'Atalanta: 'Parliamo solo della partita. Champions? Sarebbe un segnale di crescita importante per una squadra che ha fatto un percorso straordinario e un passo in ...

Lazio - Milinkovic-Savic ad un passo dallo United : affare da 90 milioni di euro : Lazio, Milinkovic-Savic- Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra e come riportato da “The Sun”, Josè Mourinho sarebbe pronto a mettere le mani su Milinkovic-Savic. affare pazzesco da circa 90 milioni di euro. Come si legge, ci sarebbe già l’accordo tra le due società e con l’agente del giocatore. JUVENTUS SORPASSATA Se la notizia dovesse esser […] L'articolo Lazio, Milinkovic-Savic ad un ...

La Lazio vince 1-0 sul campo del Torino : decide Milinkovic-Savic : La Lazio di Simone Inzaghi ottiene una vittoria di fondamentale importanza sul campo del Torino di Walter Mazzarri. La rete di Sergej Milinkovic-Savic siglata al 56' ha mandato ko i granata che sono rimasti in partita grazie a degli ottimi interventi del portiere Sirigu che ha anche neutralizzato un rigore a Luis Alberto. La Lazio ha dimostrato solidità e carattere e non si è fatta abbattere dall'infortunio subito dal suo bomber Ciro Immobile. ...

Serie A 2018 - Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - biancocelesti verso la Champions League. Si infortuna Immobile : La Lazio ha sconfitto il Torino per 1-0 nel posticipo della 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio e ha così agganciato la Roma al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno ottenuto un successo pesantissimo sul campo dei granata: ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dal termine del campionato, un posto nella prossima Champions League sembra ormai essere al sicuro ma bisognerà mantenere la massima ...

Juventus - addio a Dybala : Marotta punta Milinkovic-Savic e Cavani : Juventus, addio A Dybala- La Juventus ha già scelto il suo futuro. Beppe Marotta e Fabio Paratici sarebbero pronto a dire addio a Paulo Dybala. Una cessione da circa 150 milioni che potrebbe consentire una rovoluzione totale in casa bianconera. Come riportato da “Sport Mediaset”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Milinkovic-Savic e Cavani. Un doppio affare da circa 150 milioni, finanziato appunto dalla cessione di Dybala. ...

Lazio - Milinkovic-Savic : 'Inter o Roma? Non tempo nessuno - vogliamo la Champions' : Sergej Milinkovic-Savic , centrocampista della Lazio, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: 'Abbiamo vinto la prima partita molto importante per noi, speriamo di vincere le altre e arrivare in Champions League. Sappiamo che adesso arriverà il caldo, ma noi daremo il massimo ogni ...

Pioli ci crede ma deve arrendersi. E quella ramanzina a Milinkovic-Savic... : ... l'ha spronata, perché Stefano Pioli ci credeva di poter battere la Lazio anche quando la 'Viola' è rimasta subito in dieci per l'espulsione di Sportiello - scrive Il Corriere dello Sport - e, a ...