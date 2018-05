Milano | Pg non si oppone alla riabilitazione di Berlusconi

Berlusconi - la procura generale di Milano non si oppone alla riabilitazione : Proprio oggi il presidente di Forza Italia è stato rinviato per corruzione legata a falsa testimonianza, con Mariano Apicella - La procura di Milano ha deciso di non opporsi alla riabilitazione ...

Riabilitazione Berlusconi - la Procura generale di Milano non si opporrà : Silvio è candidabile : Silvio Berlusconi è ufficialmente candidabile alle elezioni. O, meglio, il nuovo status non rischia di essere messo in discussione da un eventuale ricorso contro la decisione del tribunale. La Procura generale di Milano, infatti, ha deciso di non opporsi alla Riabilitazione concessa all’ex Cavaliere dal Tribunale di Sorveglianza (provvedimento già esecutivo). Il Procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, nel ...

Ema : Sala a Bruxelles - Milano è pronta se Amsterdam non rispetta tempi : Il sindaco di Milano al Parlamento Europeo per chiedere una soluzione di riserva dopo la mancata assegnazione della sede dell'agenzia per il farmaco, sulla quale si attende la decisione di merito ora ...

Milano - auto non dà precedenza al tram - poi lo schianto : automobilista ferito - servizio sospeso : schianto questa mattina a Milano in viale Zara, intorno alle 11, dove un'auto si è scontrata contro un tram. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. L'automobilista è rimasto ferito ...

Milano - Sala a Bruxelles per fare chiarezza : «La partita Ema non è ancora chiusa» : «Un'ingiustizia. La città deve essere risarcita». Milano è pronta a trasferirsi a Bruxelles. Domani il sindaco Beppe Sala volerà nella «capitale» dell'Unione europea, per quella che si può definire un'...

Rifiuti - Milano - e non solo - dà l'esempio all'estero - : all'estero il modello italiano della raccolta differenziata è considerato un'eccellenza. A New York è stato proposto il "modello Milano", mentre in Cina il Politecnico del capoluogo lombardo ha ...

Football americano - i Seamen Milano battono Thonon e volano all’EFL Bowl : I Seamen Milano si sono qualificati per l’EFL Bowl, la finale della European Football League, la massima competizione continentale per club. La squadra lombarda ha battuto in semifinale i francesi Black Panthers Thonon, al termine di una partita senza storia. Troppo superiori i marinai, che potranno finalmente giocarsi quella coppa che inseguono da anni. Milano ha dato spettacolo in campo, indirizzando la partita nel primo tempo e rendendo ...

Milano - appalti Expo : tre anni a Rognoni. Dieci condanne e 16 assoluzioni : La prima inchiesta che pareva aprire uno squarcio sinistro sulle fasi precedenti a Expo 2015, quella che nel marzo del 2014 deflagrò con otto arresti e altri 18 indagati facendo finire sulle prime ...

Processo Ilspa a Milano - condanne e assoluzioni : tre anni a ex dg Rognoni : I giudici della X sezione penale del Tribunale, presieduti da Maria Rosa Busacca, hanno condannato l’ex dg di Ilspa Antonio Rognoni a 3 anni di reclusione. Condannato a 2 anni anche l’ex capo ufficio gare di Ilspa Pierpaolo Perez e altre 9 persone. I magistrati, invece, hanno assolto altri 18 imputati tra cui anche le società finte a Processo. I pm Paola Pirotta e Cristiana Roveda avevano chiesto di condannare a 7 anni e 5 mesi Rognoni, a 5 anni ...

Borsa : Milano in rialzo non teme politica : La situazione politica italiana non sembra destare preoccupazione anche sul fronte dei titoli di stato con il rendimento del Btp che scende all'1,75% e lo spread con il Bund che chiude in calo a 123 ...

