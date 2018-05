Milano | furti sui tappeti mobili stazione Centrale | arrestate quattro donne

Furti nelle palestre del centro di Milano : ecco come forzavano gli armadietti della Virgin : La polizia li ha soprannominati “i ladri sportivi” per la loro capacità di entrare nelle palestre del centro di Milano e forzare le cassette di sicurezza davanti agli spogliatoi. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Stefano Pellegrino, incensurato di 47 anni, e Giacomino Iussi, 48enne con precedenti, accusati di aver ...

Furti d'auto : Roma al primo posto - superate Napoli e Milano : Consultando l'ultimo dossier della Polizia Stradale, presentato al vertice Euvid che ha radunato 27 forze di polizia europee, è possibile constatare come la geografia e le modalità...

Milano - furti per oltre 300mila euro : 5 in manette : I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno fermato cinque cittadini peruviani, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. L'indagine ha ...

Milano : smantellata banda specializzata in furti di merce in spedizione : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Milano, nei confronti di cinque cittadini peruviani, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di

Milano : dodici arresti per furti e rapine : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - dodici persone arrestate, di cui sette di nazionalità albanese, quattro italiana e uno ungherese, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, rapina, riciclaggio, ricettazione, detenzione, porto in luogo pubb

Milano - il giallo del poliziotto corrotto. «Soldi dalla banda dei furti» : un poliziotto corrotto che si fa pagare dai ladri che dovrebbe arrestare, come sostiene la Procura che ha chiuso le indagini che coinvolgono l'agente e una banda di topi d'appartamento? Oppure, come ...

Milano - i furti della colf dall'oro ai detersivi : casa razziata alla malata di Alzheimer : Si chiama Elena Conic ed è una badante: conviene memorizzarne il nome perché dopo aver scontato la pena , ora è ai domiciliari nella casa di un'amica, potrebbe tornare a «offrirsi» per un'assunzione, ...

Milano : furti in stazioni di servizio - sette fermi (2) : (AdnKronos) - Gli approfondimenti investigativi, iniziati lo scorso gennaio, hanno consentito di documentare l’esistenza della banda, con base in provincia di Milano e attiva anche nelle province di Monza, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese, che operava muovendosi in gruppi di 3 o 4 persone a bordo di