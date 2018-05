Milano Coffee Festival | la tre giorni dedicata al caffè

gqitalia

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La città dirende omaggio all’unica bevanda che può ragionevolmente contendere al vino il primo posto nel cuore degli italiani: il, ovviamente. Dal 19 al 21 maggio gli spazi di Base, al 54 di via Tortona, ospiteranno infatti l’edizione d’esordio del, che si preannuncia come “il primo grande evento dedicato alla cultura delespresso italiano”. Una manifestazione ad alto tasso di caffeina, insomma, promossa da Consorzio Promozionee Ucimac, con Host-Fierae in collaborazione con Sca-SpecialtyAssociation, che si pone come obiettivo quello di spingere a conoscere ancora meglio questo prezioso protagonista di bar e cucine, attraverso educational, degustazioni, laboratori, esposizioni e incontri di approfondimento. Tra gli appuntamenti in calendario troviamo così l’Assaggio sensoriale, un momento nel quale ...