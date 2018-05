Milan | Donnarumma al PSG? La società | “Dateci Cavani…”

Milan : per Donnarumma c'è Cavani e Mourinho chiama Bonucci : Il Psg vuole il portiere, i rossoneri provocano chiedendo l'attaccante che guadagna 10 milioni di euro netti all'anno

Gigio Donnarumma - grazie alle sue papere il Milan ha perso 11 punti : Avevano capito tutto quelli della rivista Topolino, che lo avevano trasformato nel - profetico - Paperumma. E mentre la società compatta lo difende dando la colpa dei suoi errori al mercato, si può ...

Donnarumma - la drammatica verità. Pezzo pregiato? 'Quanto hanno offerto al Milan per averlo'. Fine ridicola : Verrà ceduto, Gigio Donnarumma , ma il Milan non sa ancora a chi e soprattutto a quanto. Il disastroso finale di stagione del portiere 19enne sta pesando sulle sue quotazioni tanto quanto la ...

Calciomercato Milan - Mirabelli chiaro : “resteranno tutti i big. Donnarumma? Non ci ha chiesto di partire” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato della squadra che verrà, sottolineando come resteranno tutti i big a partire da Donnarumma Il Milan non smantellerà la propria rosa, anzi proseguirà nella sua campagna di rafforzamento. E’ questo il senso del discorso di Massimiliano Mirabelli, presente ieri sera al premio Gentleman, nel corso del quale ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del club ...

Calciomercato Milan - fissato il prezzo di Donnarumma ma così la cessione è quasi impossibile : Calciomercato Milan – Stagione deludente in casa Milan, la squadra di Gattuso è in lotta per la qualificazione in Europa League ma brucia ancora la brutta prestazione nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Inoltre negli ultimi giorni a tenere banco è il futuro del portiere Donnarumma, Gigio è stato protagonista in negativo nella gara contro i bianconeri con due gravi errori, altra disattenzione contro l’Atalanta ed al ...

Braccio di ferro per Donnarumma : il Milan lo valuta 70 milioni - Raiola 30 : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la base d'asta per la società rossonera sono 70 milioni di euro , la stessa cifra che, in un primo momento, era stata pensata come clausola rescissoria da ...

Calciomercato Milan - parla Mirabelli : da Donnarumma a Belotti : Stagione deludente per il Milan, Massimiliano Mirabelli ha parlato così – ai microfoni di SkySport a margine del Premio Gentleman – dei rossoneri e del portiere Donnarumma: “Tenere i big? Assolutamente. Il nostro primo obiettivo era aprire un ciclo e mettere basi solide con giocatori forti ma giovani. Siamo lì per migliorare la squadra, non per smantellarla. Siamo il Milan. Stiamo costruendo un Milan importante che si saprà far ...

Milan - Mirabelli : 'Vogliamo tenere tutti i big. Donnarumma un patrimonio - speriamo resti con noi' : Europa raggiunta , ancora da confermare, però, il sesto posto, , il Milan già pensa all'estate che verrà. Sono cominciati i ragionamenti su come operare sul mercato, soprattutto sul fronte delle ...

Milan - "Mirabelli : "Non vendo i big. Donnarumma? Mi auguro che resti" : "Abbiamo raggiunto un primo traguardo: l'Europa. Ora dobbiamo difendere il sesto posto, poi apriremo un nuovo ciclo vincente per i prossimi anni". Massimiliano Mirabelli parla di presente ma ...

“Donnarumma è rimasto turbato” - il retroscena dopo Atalanta-Milan : Nell’ultima giornata del campionato di Serie A è andata in scena la partita tra Atalanta e Milan, pareggio per 1-1 che ha permesso ai rossoneri di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di mantenere il sesto posto proprio dall’assalto dell’Atalanta. Vantaggio iniziale di Kessie, poi il pareggio di Masiello, non impeccabile il portiere Donnarumma, già nel mirino della critica dopo gli ...

Donnarumma - i tifosi del Milan rifiutano la sua maglia : La matematica qualificazione in Europa League non riesce a strappare un sorriso a Gigio Donnarumma. Il suo futuro a Milanello appare incerto, e non per qualche errore di troppo. Sembra essersi rotto qualcosa tra lui...

Tensione a Bergamo : i tifosi del Milan rifiutano la maglia di Donnarumma : Il Milan di Gennaro Gattuso stava assaporando la vittoria sul campo dell'Atalanta ma l'ennesima disattenzione difensiva della stagione, questa volta della coppia Abate-Donnarumma, ha visto sfumare un ...

Milan - tracollo Donnarumma : i tifosi rifiutato la sua maglia. Crolla il suo valore di mercato… : Milan, tracollo Donnarumma- Un super contratto “partorito” in estate, una buona stagione, ma un finale ricco di diverse problematiche. Gianlugi Donnarumma, dopo la doppia papera nella finale di Coppa Italia, anche ieri sera, in occasione del match contro l’Atalanta, è apparso piuttosto incerto nel gol del pareggio di Toloi. POCA SERENITA’ E’ chiaro che il […] L'articolo Milan, tracollo Donnarumma: i tifosi ...

Milan - Bonucci : 'All'età di Donnarumma facevo errori peggiori. Buffon mi mancherà' : È questo il primo concetto che Leonardo Bonucci vuole sottolineare, ai microfoni di Sky Sport: "Non è un risultato da festeggiare, questo. Domenica ci attende una vera e propria battaglia, una sfida ...