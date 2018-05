Migranti | ora l' Ue rimprovera l' Italia perché rimpatria troppo poco

Salvini : «Siamo al dunque - o accordo o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e Migranti - monito Ue all'Italia : «Speriamo» che col nuovo governo in Italia «non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria», ha detto il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos . Il commissario ha ...

Salvini : «Intesa con M5S o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e Migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»

Conti e Migranti - monito Ue all'Italia Salvini : «Interferenza di non eletti» Di Maio : scelta tra coraggio e paura : Ma è soprattutto l'economia che preoccupa, su cui gravano «i dubbi più seri», dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. «Il costo di queste ...

Governo - la Ue : «L'Italia non cambi su Migranti». Salvini : «Inaccettabile» Di Maio : «Scelta tra coraggio e paura» : Ma è soprattutto l'economia che preoccupa, su cui gravano «i dubbi più seri», dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. «Il costo di queste ...

Governo - la Ue : «L’Italia non cambi su Migranti». Salvini : «Inaccettabile» Di Maio : «Scelta tra coraggio e paura» : Sul tavolo tecnico di oggi tra M5S e Lega, il leader della Lega: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

L'allarme dell'Europa sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui Migranti. E il debito deve ancora scendere" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Colle concede altro tempo Video Distanze su Migranti e giustizia : ... fa sapere il portavoce M5S e anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. 'C'è da lavorare ancora', ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Quirinale concede altro tempo Salvini : 'Mano libera sui Migranti' Di Maio : 'Non facciamo nomi' Video : 'Stanno cambiando i riti della politica. Si discute prima delle questioni che riguardano gli italiani e poi anche, parallelamente e in conclusione, di quelli che saranno gli esecutori di questi temi',...

Lega e M5S ancora divisi su premier - Migranti e infrastrutture : ... ad avere libertà di azione nella scelta dei ministri e in particolare in quella del ministro dell'Economia a irrigidire i Cinque Stelle quando lo stesso Sapelli ha anticipato che, se dovesse essere ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : 'Mano libera sui Migranti'. Di Maio : 'Non facciamo nomi' : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a far nascere il governo ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui Migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui Migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si...

Ora Juncker si preoccupa : "Crisi Migranti alimenta i populismi" : "Il popolo italiano e greco hanno chiesto a gran voce più solidarietà perché non si puo lasciare dei Paesi solo a se stessi: questo è stato il grido lanciato da Italia e Grecia e purtroppo la nostra risposta è stata troppo tardiva". Ora si sveglia pure Jean-Claude Juncker che alla conferenza sullo Stato dell'Unione chiede all'Europa più solidarietà."La solidarieta è un obiettivo originario e permanente della costruzione europea e fa parte del ...

Ancora in calo gli sbarchi di Migranti in Italia : a maggio -94% : Roma, 11 mag. , askanews, Dal primo all'11 maggio gli sbarchi di migranti sulle nostre coste ha fatto registrare un calo pari al 93,89% rispetto a quelli registrati nello spesso periodo del 2017. Una ...