Migranti - il muro che taglia in due l’Europa sul confine Bulgaria-Turchia : In un anno i Migranti clandestini sono scesi dell'80 per cento. Lungo la frontiera tra Bulgaria e Turchia il muro attraversa i campi, scavalca le colline, taglia le foreste per un totale di oltre 200 chilometri. Per alcuni, il muro è lo strumento sofisticato di una Unione che si vuole proteggere. Per altri, il simbolo controverso di una Unione che si chiude su se stessa...