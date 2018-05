Midseason finale di Shadowhunters 3 shock | chi è morto? I nuovi episodi da agosto su

optimaitalia

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ildi3 lascia col fiato sospeso e con una morte. Il doppioo che conclude la prima parte della terza stagione chiude - almeno per il momento - la storia dedicata a Lilith, non senza riportare indietro due personaggi della serie. Tra il piano per sconfiggere la madre di tutti i demoni e liberare Simon dalla sua possessione, nell'o Familia Ante Omnia, Simon, sotto minaccia di Heidi, è costretto a svelare la sua parte mostruosa, nutrendosi - con orrore - di sua sorella. C'è da dire che la vampira è ormai una presenza ingombrante e fastidiosa; non si comprende il motivo per cui gli autori si ostinino a tenerla in vita. Simon è sconvolto dalla sua natura, e l'unico modo per poter sistemare le cose con sua madre - una religiosa - è dirgli che suo figlio è.Ildi3 segna il primo grande ritorno, quello ...