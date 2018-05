Metro Exodus slitta al 2019

Rinviata al 2019 l'uscita di Metro Exodus : Metro Exodus, l'atteso terzo gioco della serie survival horror stealth shooter, e il primo a presentare un mondo aperto più espansivo, è stato rimandato. Il gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC era originariamente previsto per il lancio quest'anno, ma arriverà ora nel primo trimestre del 2019, secondo un comunicato stampa di THQ Nordic, riportato da Gamespot. Come i precedenti giochi Metro, vestiremo i panni Artyom, che sta fuggendo dalle ...

Metro Exodus : 4A Games mostra la demo della GDC 2018 con NVIDIA RTX : Nella giornata di ieri vi avevamo riportato l'annuncio di 4A Games che confermava l'utilizzo della tecnologia NVIDIA RTX per il suo Metro Exodus. Il gioco sarà il primo per PC ad usare questa tecnologia Ray Tracing che, vi ricordiamo, metterà a disposizione dei creatori di contenuti e degli sviluppatori di giochi, il rendering di livello cinematografico in tempo reale.Ebbene, gli sviluppatori di Metro Exodus avevano promesso un video ...