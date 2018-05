Mercato Bici 2017 | continua la crescita delle e-Bike | tiene la bici tradizionale

meteoweb.eu

: RT @AvveniaEnergia: #E-bike, confermata la #crescita del mercato e lo #sviluppo di nuove tecnologie: presto una #bici su due sarà #elettric… - michelemarangon : RT @AvveniaEnergia: #E-bike, confermata la #crescita del mercato e lo #sviluppo di nuove tecnologie: presto una #bici su due sarà #elettric… - AvveniaEnergia : #E-bike, confermata la #crescita del mercato e lo #sviluppo di nuove tecnologie: presto una #bici su due sarà… - LifeSilverCoast : Vola il mercato delle #Ebike! Fabio Massimo Frattale Mascioli:'Il futuro? Ricarica Wireless, #ciclostazioni innovat… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Confindustria ANCMA comunica oggi i dati totali del(e-più tradizionali), in Italia, a 1.688.000 pezzi venduti. Una variazione positiva dell’1% rispetto al 2016. Questo dato, in assenza di numeri di sell out, è un dato di disponibilità interna delottenuto dalla sommaclette prodotte e importate meno quelle destinate all’export. Più in dettaglio, il dato dipiù eclatante, riguarda le e-con un deciso segno positivo: 148.000 e-, pari a +19% rispetto al 2016, in perfetta tendenza con i dati di tutta Europa. Va di pari passo il dato relativo all’import di e-che mostra un aumento neldel 21% rispetto al 2016. Lieve flessione dellanormale (-1%) ma meglio che in altri paesi d’Europa (-8/9%) dove ormai si assiste ad un vero e proprio “cambio dicletta”. La venditaE-, per il momento, è a vantaggio solo dei ...