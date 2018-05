Mercati in allarme per testo preliminare : spread a 151 punti - giù Milano a -2 - 38 : L' allegerimento del debito italiano e l'exit strategy dall'euro che hanno innervosito i Mercati. Milano in chiusura cede il 2,38%, pesanti perdite tra i bancari mentre lo spread sfonda i 150 punti -

Bruxelles lancia l'allarme sullo stallo in Italia : "L'incertezza prolungata può agitare i Mercati" : L'incertezza prolungata può agitare i mercati. Arriva nelle previsioni economiche di primavera l'avvertimento di Bruxelles all'Italia, senza un governo a quasi due mesi dal voto del 4 marzo. "L'incertezza sulle politiche è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili e intaccare il sentimento economico e i premi di rischio", scrive la Commissione europea nel capitolo dedicato ...

Allarme sanitario : farina ritirata dai superMercati - errore in etichetta Video : I prodotti agroalimentari italiani sono tra i più controllati di tutta Europa, questo grazie a delle norme stringenti in questo ambito. Proprio per questo motivo, spesso, il #ministero della salute lancia degli allarmi su alcuni lotti di prodotti per poi provvedere al richiamo. A volte si tratta di prodotti contaminati, altre volte, come in questo caso, di mancanze di indicazioni in etichetta. Una farina per dolci in vendita nei nostri ...

Allarme sanitario : salame ritirato dai superMercati italiani - provoca meningite Video : I test italiani sui prodotti agroalimentari sono tra i più severi che esistano in Europa, e probabilmente grazie a questi controlli che spesso il Ministero della Salute riesce ad avvertire i consumatori in tempo in merito a dei prodotti contaminati. L'ultimo Allarme sanitario riguarda un #salame molto conosciuto nel nostro Paese e anche all'estero, la spianata romana, dalla forma schiacciata e allungata. Il batterio può portare alla meningite e ...

Fiocchi Jocca ritirato da Bennet e tutti i superMercati. Ed è allarme ulteriori alimenti salute : ritirato dagli scaffali dei supermercati Auchan, Basko, Bennet, Cadoro, Carrefour, Coop, Crai, Decò, Esselunga, Gros Cidac, Sigma, Simply, Sogegross, Unicoop Tirreno..

Gentiloni - no allarme Italia sui Mercati : ANSA, - BRUXELLES, 23 MAR - "Non vedo un allarme Italia per la stabilità dei mercati o lo spread. Vedo la consapevolezza che la convergenza nella zona euro e il lavoro fatto dai governi Italiani in ...

