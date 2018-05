Meningite fulminante | Davide si ritrova senza braccia e gambe come Bebe Vio | «Tornerò più

Davide Morana - braccia e gambe amputate come Bebe Vio per una Meningite fulminante : ora il sogno è tornare correre : La sua vita è cambiata improvvisamente. Una febbre forte, il collo che si irrigidisce, una strana eruzione cutanea a chiazze. E il responso dei medici che in pochi secondi distrugge i sogni di una ...

Meningite - BIMBO MORTO A 8 MESI/ Firenze - sepsi fulminante causata da pneumococco : Bambino di otto MESI MORTO di MENINGITE 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:49:00 GMT)

Napoli - muore a 16 anni per Meningite fulminante/ Ultime notizie - ricoverata anche la sorella : Napoli, muore a 16 anni per meningite fulminante: il fisico di Luigi non ce l'ha fatta, deceduto al Cardarelli. ricoverata anche la sorella: le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:24:00 GMT)