Medicina | laser a grafene per microscopio | tra gli sviluppatori un team de La Sapienza

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ilper sviluppare un innovativo sistema di microscopia in campo biomedico. E’ il lavoro portato avanti da undi ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Universitàdi Roma, in collaborazione con la Cambridge University, il Politecnico di Milano e il Cnr. Lo studio è stato pubblicato su ‘Nature Communications’ e ha analizzato gli effetti di impulsi di luce ultrabrevi (di durata inferiore a un milionesimo di milionesimo di secondo) sui processi di interazione tra le cariche elettriche e le vibrazioni dei nuclei, osservati per la prima volta dal punto di vista del reticolo atomico. Il, un singolo strato di atomi di carbonio, è il primo rappresentante di una nuova classe di materiali cosiddetti bidimensionali. Resistente più dell’acciaio, flessibile come la plastica e più leggero dell’alluminio, possiede ...