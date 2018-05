MEDIASET | parte domani sera il nuovo canale di divulgazione Focus sul tasto 35

MEDIASET - il 17 maggio riparte Focus. 'Colmiamo vuoto su divulgazione' : 'È un'operazione che ci interessa molto dal punto di vista commerciale ed editoriale, anche perché il comparto della divulgazione e della scienza in Mediaset è abbastanza assente', ha aggiunto. Marco ...

Parte da Ischia 'Weekend d'Italia' - la nuova miniserie MEDIASET condotta da Veronica Maya : I week end d'Italia partono da Ischia. L'isola verde ha ospitato in questi giorni le riprese della prima puntata del nuovo format Mediaset condotto da Veronica Maya. Sei appuntamenti televisivi da 30 ...

Silvio Berlusconi - l'ultimo vergognoso ricatto del M5s : fatti da parte e noi lasciamo stare MEDIASET - il pizzino ad Arcore : Un eventuale governo dei 5Stelle risparmierà il fortino Berlusconiano: Luigi Di Maio ha fatto sapere al centrodestra che non intende colpire le aziende del Cavaliere, varare leggi aspre sul conflitto ...

Maurizio Belpietro tagliato da MEDIASET : addio 'Dalla vostra parte' - ecco il vero motivo : ... si dice, all' avvicendamento di alcuni autori; e sottoposto a ripetuti cambi di formula devianti ora sulla politica in salsa popolare ora sulla cronaca nera e bianca, che non ne hanno però ...

Mediapro incontra i vertici di MEDIASET e Sky - parte la trattativa per i diritti tv del calcio : Comincia ufficialmente la trattativa per i diritti tv. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'ad di Mediapro Jaume Roures ha chiesto un incontro a Mediaset e Sky per sondare il terreno e capire le ...

Ascolti TV - 3 aprile 2018 : il Canale 20 di MEDIASET parte dal 23 - 35% di share : Ascolti tv di martedì 3 aprile 2018: ieri sera Juventus – Real Madrid vista da… Ecco tutti gli ultimi dati Auditel con i principali Ascolti tv di martedì 3 aprile 2018. Sul neonato Canale 20 di Mediaset a vedere la partita Juventus – Real Madrid (finita 0 a 3) sono stati 6 milioni 569 mila […] L'articolo Ascolti TV, 3 aprile 2018: il Canale 20 di Mediaset parte dal 23,35% di share proviene da Gossip e Tv.

Bari - falsi servizi per 'Striscia la Notizia' : MEDIASET parte civile contro l'ex inviato Mingo : Inizia con la costituzione di parte civile di Mediaset il processo a carico dell'ex inviato di 'Striscia la Notizia', Domenico De Pasquale, in arte 'Mingo', e di sua moglie Corinna Martino, ...

Sky-MEDIASET - storico accordo : Premium andrà sul satellite - una parte dello sport della tv di Murdoch sul digitale terrestre : Canale5, Italia1 e Rete4 torneranno sulla piattaforma satellitare con l’aggiunta di film, serie tv e sport oggi ospitati dai canali Premium. Mediaset porterà sul digitale terrestre alcuni contenuti pay trasmessi dalla tv di Rupert Murdoch

20 : il palinsesto del nuovo canale di MEDIASET. Si parte con la Juventus - cinema in prima serata - serie tv (e Meghan Markle) in daytime : 20 Una specie di ‘best of’. L’atteso 20 di Mediaset si presenterà ai nastri di partenza con un palinsesto che riunisce il meglio dei canali tematici di Cologno. C’è l’area maschile presa da Italia 2, quella femminile da La5 (anche se inferiore rispetto a quanto trapelato inizialmente), il giallo di Top Crime e il cinema di Iris. E per la partenza c’è il grande calcio della Champions League (che tornerà con i ...