Mediaset in rosso all' indomani dei conti

Mediaset Premium ancora in rosso : nel 2017 perdite per 75 milioni : Conti ancora in rosso per Mediaset Premium nel 2017 , seppur in miglioramento dopo il -384 milioni fatto segnare nell'esercizio 2016. L'articolo Mediaset Premium ancora in rosso : nel 2017 perdite per 75 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...