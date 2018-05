Mediaset in rosso all'indomani dei conti : Giornata no per Mediaset che scivola in fondo al principale listino di Piazza Affari. Il titolo del gruppo del Biscione arretra del 5,25% scambiando a 3,14 euro per azione e facendo peggio del FTSE ...

Mediaset Premium ancora in rosso : nel 2017 perdite per 75 milioni : Conti ancora in rosso per Mediaset Premium nel 2017, seppur in miglioramento dopo il -384 milioni fatto segnare nell'esercizio 2016. L'articolo Mediaset Premium ancora in rosso: nel 2017 perdite per 75 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.