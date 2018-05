Maxi operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi di via Luigi Candoni

Pedofilia : Maxi operazione in tutta Italia - un arresto e 13 denunce (2) : (AdnKronos) - L’impiego durante le perquisizioni di sofisticati dispositivi informatici ha confermato gli elementi raccolti nel corso delle indagini consentendo di procedere alla denuncia di 13 persone e all’arresto di una, nella cui abitazione è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale

Pedofilia : Maxi operazione in tutta Italia - un arresto e 13 denunce : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Un arresto, 13 indagati e migliaia di file audio e video sequestrati. E' il bilancio di una complessa e prolungata indagine della Polizia di Stato nei confronti di soggetti che si sarebbero scambiati in rete immagini e video pedopornografici. In manette è finito un 46e

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Maxi operazione Napoli-Samp : in 4 possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Napoli-Sampdoria, in 4 possono cambiare maglia in estate. Si sta per concludere una stagione emozionante per le due squadre, è stato sicuramente un campionato positivo per entrambe. Adesso è però il momento di pensare alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, contatti tra Napoli e Sampdoria e diversi calciatori potrebbero cambiare a breve maglia. Il Napoli ha messo nel mirino due calciatori, si tratta del ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una Maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Nord Italia - traffico di droga/ Maxi-operazione a Milano - banda sgominata : 23 arresti : traffico di droga nel Nord Italia, Maxi-operazione a Milano delle forze dell'ordine: sgominata una banda con 22 arresti, sequestrati 300 kg di stupefacenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:40:00 GMT)

‘Ndrangheta - Maxi operazione ad Asti : decine di arresti/ Video - estorsione - traffico di armi e di droga : Asti, maxi operazione anti ‘Ndrangheta, decine di arresti: smantellata organizzazione di droga e armi nel sud del Piemonte. 23 arrestati nel nord Italia per spaccio e altri reati(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:02:00 GMT)

Roma : Maxi operazione a Prima Porta - 7 arresti : Roma – Sulla frazione di Prima Porta il rumore di un elicottero, servito da supporto alle operazioni dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. I militari hanno concluso una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti – presso il Tribunale di Roma. Diretto dal Procuratore Aggiunto Lucia Lotti. Stanno dando esecuzione ad ...