Matteo Salvini e la brusca frenata su Di Maio | ' il problema è il programma'

Matteo Salvini in video : ‘Farò di tutto per dare un Governo stabile al paese’ Video : ‘Se dovessimo ragionare a pane, convenienza, seggi e sondaggi non saremmo qui’. Sono state queste le parole iniziali del capo della Lega Nord Matteo Salvini ieri nel suo intervento al Quirinale, durante il quale ha sottolineato che la situazione è molto complessa. La Lega Nord vuole mantenere le promesse Il 14 maggio 2018 il premier della Lega Nord Matteo Salvini ha parlato al Quirinale, con un discorso nel quale ha messo in luce tutte le ...

Giorgio Napolitano - la frase rubata su Matteo Salvini : 'Se fossi stato in Mattarella - per metterlo spalle al muro...' : C'era solo un modo per mettere nel sacco Matteo Salvini : avere Giorgio Napolitano ancora al Quirinale . Il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale riferisce di un commento amaro del presidente ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui ottimista? Io realista' : Parla un leader, a stretto giro di posta l'altro lo segue. Il primo è Luigi Di Maio, il quale si dice "ottimista" sull'esito della trattativa per l'accordo di governo. Il secondo è Matteo Salvini, che usa toni meno entusiastici, a dimostrazione del fatto che la strada non è esattamente in discesa. Lega e M5s, premette, sono "forze serie, se c'è un accordo con un governo forte che parte poi sui nomi si trova". --Così a Repubblica Tv arrivando a ...

Luigi Di Maio non si fida di Matteo Salvini : Incredibile ma vero! Luigi Di Maio non si fida del suo nuovo alleato Matteo Salvini. “Nella nostra storia abbiamo sempre

Sondaggio Swg - vola la Lega di Matteo Salvini : le cifre che spingono il Carroccio al ritorno al voto : Un Sondaggio senza precedenti, semplicemente perché Matteo Salvini e la Lega non avevano mai superato la quota del 25 per cento. La rilevazione è dell'istituto Swg e fa esultare il Carroccio: al 14 ...

Salvini e la visita a sorpresa da Berlusconi ad Arcore : «Matteo - rischi grosso» : Se potesse parlare direbbe che «quei due» non vanno da nessuna parte, che aveva ragione lui, che tutti i nodi stanno venendo al pettine, e infine che «Salvini rischia grosso, di farsi del male, perché ...

Alessandra Mussolini - il durissimo attacco a Matteo Salvini : 'Mi ha sedotta e abbandonata' : No, ad Alessandra Mussolini non piace per nulla l'ipotetica alleanza tra Lega e M5s. Già, la Duciona ha sempre detto peste e corna dei grillini. Tutt'altro il parere su Matteo Salvini , un leader che ...

Luigi Di Maio - il capriccio disperato : 'Faccio io il premier'. Matteo Salvini lo fulmina così : Per giorni, da Milano, M5s e Lega rassicuravano il presidente e la scena politica italiana sull'accordo che era a un passo, anche sui nomi da presentare. Salvini, domenica sera, aveva giurato che al ...

Matteo Salvini : 'Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza' - : Sulla questione i leader della Lega continua a promuovere una propria idea politica di respingimento, contraria alle decisioni dello stesso Mattarella e dell'Unione Europea. In rappresentanza di ...

Lega - il ragazzo prodigio pupillo di Matteo Salvini : candidato sindaco a 17 anni a Salerano Canavese : Comunque andrà a finire il 10 giugno, il leghista Andrea Cantoni potrà vantarsi di un record difficile da battere. Tra i candidati a sindaco delle prossime elezioni amministrative, Cantoni è il più ...

GOVERNO LEGA-M5S - Matteo Salvini E LUIGI DI MAIO SUL CONTRATTO/ “Il reddito di cittadinanza si può fare ma…” : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e CONTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di MAIO e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:11:00 GMT)

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - una Caporetto. Alessandra Ghisleri - il sondaggio : di chi si fidano meno gli italiani : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , a rimetterci è il primo. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research , ospite di Omnibus a La7, ha emesso il suo verdetto: dopo due mesi di trattativa e gli ultimi, ...

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di incontrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa, ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...