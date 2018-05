Matteo e Luigi a muso duro

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui ottimista? Io realista' : Parla un leader, a stretto giro di posta l'altro lo segue. Il primo è Luigi Di Maio, il quale si dice "ottimista" sull'esito della trattativa per l'accordo di governo. Il secondo è Matteo Salvini, che usa toni meno entusiastici, a dimostrazione del fatto che la strada non è esattamente in discesa. Lega e M5s, premette, sono "forze serie, se c'è un accordo con un governo forte che parte poi sui nomi si trova". --Così a Repubblica Tv arrivando a ...

Luigi Di Maio non si fida di Matteo Salvini : Incredibile ma vero! Luigi Di Maio non si fida del suo nuovo alleato Matteo Salvini. “Nella nostra storia abbiamo sempre

Luigi Di Maio - il capriccio disperato : 'Faccio io il premier'. Matteo Salvini lo fulmina così : Per giorni, da Milano, M5s e Lega rassicuravano il presidente e la scena politica italiana sull'accordo che era a un passo, anche sui nomi da presentare. Salvini, domenica sera, aveva giurato che al ...

GOVERNO LEGA-M5S - Matteo SALVINI E LUIGI DI MAIO SUL CONTRATTO/ “Il reddito di cittadinanza si può fare ma…” : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e CONTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di MAIO e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:11:00 GMT)

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - una Caporetto. Alessandra Ghisleri - il sondaggio : di chi si fidano meno gli italiani : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , a rimetterci è il primo. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research , ospite di Omnibus a La7, ha emesso il suo verdetto: dopo due mesi di trattativa e gli ultimi, ...

Matteo Salvini - il retroscena : dietro il 'vaffa' a Luigi Di Maio c'è un obiettivo clamoroso : dietro al 'vaffa' di Matteo Salvini a Luigi Di Maio c'è un obiettivo clamoroso. Il segretario della Lega , uscito dal vertice con Sergio Mattarella , ha frenato bruscamente sul governo con il ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui premier? No - siamo responsabili' : Un secco 'no' a Luigi Di Maio premier. Intercettato dai cronisti all'entrata di Montecitorio, Matteo Salvini ha risposto quasi a monosillabi a chi gli chiedeva di commentare le voci circolate nelle ...

Giulio Sapelli premier? E lui : 'No comment'. Potrebbe essere l'uomo dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Nella notte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo sul nome del premier. La figura che Potrebbe andare alla guida del governo giallo-verde verrà presentata dai leader nel corso ...

Governo - Luigi Di Maio sale al Colle alle 16 - 30 e Matteo Salvini alle 18 : alle 16,30 vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle, con i capigruppo parlamentari, D anilo Toninelli e Giulia Grillo , e il capo della forza politica, Luigi Di Maio . alle 18 al Colle salirà ...

Vittorio Feltri e il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Tranquilli - sarà solo un governo del c***' : Per cui stai calmo Fabrizio, purtroppo qui non abbiamo neppure i sovranisti, magari li avessimo e rivendicassero il nostro diritto a decidere la politica di casa. In questo momento vedo intorno a me ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il depistaggio : 'Non rientriamo più' - ecco dove sono - e di cosa stanno parlando - : Il depistaggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I leader di Lega e M5s si stanno ancora vedendo, ma non al Pirellone come previsto ma, da quanto apprende l'agenzia Adnkronos, nello studio di un ...

Luigi Di Maio - entrata a gamba tesa su Matteo Salvini al tavolo delle trattative : 'Tu premier? Sai che Mattarella...' : L'impegno di Matteo Salvini e Luigi Di Maio è quello di presentare il nome del premier al presidente Sergio Mattarella entro domenica sera, per poi discutere la squadra dei ministri e il programma ...

La Lega di Matteo Salvini cede : Luigi Di Maio sarà premier : Inspiegabile il comportamento di Matteo Salvini. Ha tradito l’alleanza di centrodestra. Si è elevato a difensore di Luigi Di Maio.