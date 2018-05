Mattarella leggerà solo la versione definitiva del contratto di Governo

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Le delegazioni di Lega e M5s, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidentela bozza dell'accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. E' chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di. E' quanto spiegano al Quirinale a quanti chiedono se il presidente abbia ricevuto la bozza del programma.