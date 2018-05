Mattarella | «Attendo il testo definitivo del contratto» Governo | ora si tratta a

SALVINI - “INCARICO GOVERNO? ATTENDO Mattarella ”/ “Legge elettorale e riforme”; Di Maio - “piegato a Berlusconi” : SALVINI boccia Di Maio : "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto”: sulla legge elettorale ..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:50:00 GMT)

Mattarella : attendo qualche giorno per sbloccare stallo : Roma, 13 apr. , askanews, 'Attenderò qualche giorno e poi valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si registra'. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella al termine del ...