Martina si propone segretario a tempo all' Assemblea I renziani chiedono

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L'ipotesi di ritiro delle dimissioni di Matteo Renzi dao di una candidatura al congresso, semplicemente "non esiste". I suoi collaboratori più stretti lo fanno sapere nelle stesse ore in cui montano le indiscrezioni che vorrebbero ildimissionario pronto a tornare in pista. Voci che si mischiano alle altre in Transatlantico a pochi giorni dall'nazionale del Pd, prevista per sabato 19 maggio. E' un 'no' categorico quello dell'ex premier che al momento non intende "per nessuna ragione" ricandidarsi a ruoli apicali. E per i, in caso di elezioni anticipate, il candidato 'naturale' resta il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che però, salvo sorprese, non avrebbe alcuna intenzione di ricoprire quell'incarico. Mentre lo spettro della scissione si agita sul Pd - vera o soltanto evocata che sia - il partito si prepara a tirare le fila ...