Martina Quattrone | splendida madrina del Giro d’Italia

gqitalia

: Martina Quattrone chi è la Miss del #Giro 2018? #hot #miss #girl #top - Ciclonews_biz : Martina Quattrone chi è la Miss del #Giro 2018? #hot #miss #girl #top - Piacenza_Online : Martina Quattrone, Davide Castaldi, Margherita Nicoletti e Chiara Magistrati sono stati premiati questo pomeriggio… - ag_notizie : Martina Quattrone, è lei la modella 25enne che ha stregato gli agrigentini -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ild’Italia (la cui centunesima edizione terminerà il 27 maggio) non rinuncia alla sua. D’altra parte è una tradizione che vede nella prescelta una sorta di musa di uno sport antico e ricco di valori in campo. Da qui la scelta di ragazze raffinate e con una spiccata personalità. Una di loro è, che è stata per molti un vero colpo di fulmine, tanto che negli ultimi giorni si parla molto di lei. Nella tappa di Agrigento-Santa Ninfa è salita sul palco con un romantico abito lungo rosa portando con sé il Trofeo senza Fine, che ha poi consegnato al vincitore Enrico Battaglin. Bella, semplice e sorridente era impossibile che passasse inosservata. Cosa si sa di lei? Che ha 25 anni e lavora come modella per diversi brand. In passato, come tante sue colleghe, ha tentato la strada dei concorsi di bellezza tanto da essere eletta, nel 2015, Miss Bellissima. ...