Mark Zuckerberg riferirà a Bruxelles sullo scandalo Cambridge Analytica | ma a porte

Mark Zuckerberg - il successo low profile di Mr Facebook : Precoce è l’aggettivo che viene in mente guardando la parabola di Mark Zuckerberg, che a 34 anni è al momento una delle persone più invidiate e al contempo odiate al mondo. Il cortocircuito sui dati personali bistrattati da Facebook lo ha messo sul banco degli imputati dai parlamenti di tanti paesi, eppure al di là delle scuse la sua creatura appare ancora invincibile (i cali in Borsa sembrano un ricordo) e insostituibile. Il paradosso del ...

Facebook - rivoluzione blockchain/ 4 nuove divisioni - una dedicata : le novità di Mark Zuckerberg : Facebook, rivoluzione blockchain, 4 nuove divisioni, una dedicata: le novità di Mark Zuckerberg. Grandi trasformazioni all'interna dell'azienda di Palo Alto: ecco tutte le ultime(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:08:00 GMT)

Mark Zuckerberg annuncia "Clear history" - il nuovo strumento di Facebook per proteggere i dati personali : Un nuovo sistema di protezione della privacy su Facebook chiamato "Clear history". Lo ha annunciato Mark Zuckerberg alla conferenza annuale degli sviluppatori della social media company, dove ha anche ammesso che "non aveva risposte abbastanza chiare" riguardo al controllo dei dati personali, durante la sua recente interrogazione di fronte al Congresso.Il CEO ha annunciato il nuovo tool, descrivendolo in un post come un "semplice controllo per ...

Mark Zuckerberg - la villa low-cost da soli 5 - 6 milioni di euro. Ma ne ha spesi 24 per la privacy : E' veramente tutto qui, verrebbe da dire, se non fosse che il giovane miliardario possiede, in giro per il mondo, ben sette proprietà, tra cui una in Italia: il castello di Lavezzole , valore 8 ...

Facebook - la novità che mancava è arrivata. La nuova incredibile funzione di Mark Zuckerberg è finalmente a nostra disposizione : come funziona e a cosa serve. Wow! : Si chiama “Local” ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non ...

Le questioni urgenti che l'Europa vuole discutere con Mark Zuckerberg : “Se fossi in lui considererei con attenzione la nostra richiesta”. È molto diretta Sophie In ’t Veld, parlamentare europea olandese, vicepresidente del Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, e tra le figure più attive sui diritti digitali e la privacy nel Vecchio Continente. “Lui” è Mark Zuckerberg. Che lo scorso giovedì è stato invitato dal ...

Il soprassalto etico di Mr. Zuckerberg e il sospetto che sia solo Marketing : ... dalle rimostranze del mondo politico e, soprattutto, da un accenno di emorragia nella popolazione degli iscritti al suo colossale social network, Mark Zuckerberg, imprenditore di quell'economia ...

Le questioni urgenti che l'Europa vuole discutere con Mark Zuckerberg : Inoltre non ci sono dettagli su come Facebook voglia estendere le protezioni europee sulla privacy a tutto il mondo. Il secondo punto, emerso con forza dopo le audizioni, riguarda le informazioni ...

Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usato Facebook : Mark Zuckerberg sa tutto di te, ma proprio tutto, come si chiama il tuo gatto, quale cibo gli compri, chi sono i tuoi colleghi e quale scuola hai frequentato. Caro Clark Kent, Facebook sa che non sei un terrestre e che in realtà sei Superman. Come dici? Non ti sei mai iscritto al social network, non hai mai installato le app di Menlo Park sul tuo smartphone? Bene, sappi che esistono i profili ombra, cioè profili di persone che non si sono mai ...

Avete bullizzato Mark Zuckerberg? La sua vendetta sarà tremenda : D'altronde, a quale americano di buon senso potrebbe convenire distruggere uno dei colossi dell'economia a stelle e strisce? A nessuno, né tra i democratici, né tra i repubblicani. E nemmeno saranno ...