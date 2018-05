davidemaggio

Marco Tombolini lascia Toro Media Porta con sè il catalogo Sony

(Di mercoledì 16 maggio 2018)C’è movimento dietro le quinte. Se la partita più importante si giocherà con la definizione del nuovo governo che andrà a spostare parecchie pedine nella tv pubblica, il privato non resta a guardare. La notizia maggiormente degna di nota riguarda. L’Amministratore Delegato,clamorosamente la guida della società. E non lo fa a mani vuote:, infatti, porterà con sé il catalogo Sony. Dove, non è ancora dato saperlo. Milanese, ma di base a Roma,ha iniziato la propria carriera in Endemol Italia fino a ricoprirne il ruolo di Direttore Generale. Fondatore di, ha ceduto le proprie quote a Sony nel 2012, rimanendone AD fino ad oggi. Mantiene la sua carica di Amministratore Delegato in Talpa Italia (The Voice, Dance Dance Dance, The Winner is), filiale nostrana della casa di produzione di John De Mol.