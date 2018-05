Maradona sarà allenatore e presidente della Dinamo Brest

Diego Maradona sarà il nuovo presidente della squadra bielorussa Dinamo Brest : L’ex calciatore argentino Diego Maradona sarà il nuovo presidente della squadra bielorussa Dinamo Brest: martedì ha annunciato di aver firmato un contratto triennale con la società e che il suo incarico inizierà dopo i Mondiali di questa estate. Questo sarà The post Diego Maradona sarà il nuovo presidente della squadra bielorussa Dinamo Brest appeared first on Il Post.