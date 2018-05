Manifesti per le donne | altro che Citizen Go e Pro Vita Questi sono quelli che ci

Bolzano - Manifesti razzisti contro gli italiani : asili solo per tedeschi Video : Il movimento Süd-Tiroler Freiheit è un partito politico indipendentista della provincia autonoma di # Bolzano , fondato e guidato da Eva Klotz, figlia di Georg Klotz. Alle elezioni provinciali del 2013 conquistò tre seggi di rappresentanza in provincia, ora si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale che si terra' quest'anno. Ultimamente la campagna elettorale degli indipendentisti è al centro di una bufera mediatica a causa di un loro ...

Torino - per la Procura chi ha appeso i Manifesti No Vax non ha commesso un reato : La Procura di Torino non ha ravvisato che l'affissione dei manifesti No Vax costituisse un reato.Continua a leggere