Maltrattamento animali e aggressione a pubblico ufficiale | due denunce e 6 cani

AIDAA denuncia il vescovo di Pisa per Maltrattamento di animali : “Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa animali ed Ambiente ha firmato questa mattina la denuncia che verrà inviata domani alla Procura della Repubblica di Pisa nei confronti del vescovo della città monsignor Paolo Binotto per maltrattamento di animali e per violazione della legge 281/91 in materia di tutela delle colonie feline. Il vescovo – spiega l’associazione animali sta – da alcuni giorni ha ...

Puglia - i lamenti dell’agnello legato sotto l’altare del santuario di Latiano. L’animalista Sidoli : “Maltrattamento” : “Un agnello in tenera età è stato legato sotto l’altare del santuario di Santa Maria di Cotrino a Latiano. Gli animali non sono merce in esposizione. In una festa in cui si dovrebbe celebrare la resurrezione e la vita, questo comportamento è quanto di più lontano si possa immaginare dallo spirito della Pasqua”. Così Rinaldo Sidoli, esponente del Movimento Animalista, su facebook commenta un breve video che documenta la scena: ...