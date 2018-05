Malaria | ora si riconosce dall' odore | le notizie su una delle più gravi malattie

Blastingnews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Lacontinua ad essere una malattia potenzialmente mortale: ad esserne interessate sono soprattutto le zone del pianeta nell'area tropicale e subtropicale, e si stima che più di duecento milioni di persone ne vengano infettate ogni anno, generando centinaia di migliaia di decessi. Tra le classi più a rischio c'è quella dei bambini, stando ai dati che vengono forniti annualmente'Organizzazione Mondiale della Sanità. La, anche quando non uccide, compromette in maniera sensibile la vita di chi la incontra sul proprio cammino, rendendo impossibile uno stile di vita normale e rappresentando uno tra i tanti problemi sociali nelle zone in via di sviluppo. Si trasmette in maniera piuttosto subdola, perché chi ne è infetto non palesa subito sintomi evidenti. L'obiettivo che la scienza si pone per il futuro è proprio quella di riuscire ad anticipare la diagnosi per quanti sono ...