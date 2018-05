Maggio degli Autori | ultimo appuntamento con lo scrittore Luca Romani

Open Day degli Architetti : il 18 e 19 Maggio Studi Aperti in tutta Italia : L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul giornale on-line www.mesagnesera.it e su fb Mesagnesera. Dopo "Open Studi Aperti" un altro importante appuntamento attende gli Architetti ...

Un nuovo progetto di legge consentirà alle aziende di proteggere Maggiormente la privacy degli utenti : È stato presentato al Congresso un nuovo progetto di legge chiamato "Secure Data Act", ecco cosa comporta a tutti noi! L'articolo Un nuovo progetto di legge consentirà alle aziende di proteggere maggiormente la privacy degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Migranti - crollo degli sbarchi : -78% nel 2018 - -94% a Maggio : Crolla il numero dei Migranti che sbarcano sulle coste italiane. Nei primi 11 giorni di maggio ne sono arrivati 481 contro i 7.877 dello stesso periodo del 2017 , -94%, . Più in generale, dal primo ...

CONFERENZA STAMPA - Lunedì 7 Maggio alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Presentazione dell'evento Mille Miglia Ferrara 2018 04-05-2018 / Giorno per giorno Lunedì 7 maggio 2018 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la CONFERENZA STAMPA di ...

La leggenda degli uomini straordinari - su Rai 4/ Info streaming del film con Sean Connery (oggi - 1 Maggio) : La leggenda degli uomini straordinari, su Rai 4: il film diretto da Stephen Norrington vede nel cast Sean Connery, Shane West, Tony Curran e Stuart Townsend (oggi, 1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:16:00 GMT)

Milano - blitz degli studenti da McDonald's : “Il Primo Maggio non si lavora” : Durante il corteo per la Festa di Lavoratori a Milano un gruppo di giovani della Rete studenti Milano ha messo a segno un'incursione all'interno del McDonald's di via Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e l'...

Scaletta concerto 1° Maggio Taranto | DIRETTA e ordine di uscita degli artisti dell'Uno Maggio : LA DIRETTA TV Il concertone tarantino sarà trasmesso dalle ore 14 in DIRETTA , tv e streaming, su Canale 85 e Antenna Sud , canale 13 e 85 del digitale terrestre, canale 875 e canale 879 del ...

Concerto Primo Maggio 2018 a Roma : la scaletta degli artisti : Sul palco saliranno band che raccontano il mondo intorno e che lo fanno con un linguaggio autentico, onesto", hanno dichiarato i due conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Vediamo insieme la ...

Playoff A2 Old Wild West - Tutto sulle gare 2 degli Ottavi del 1° Maggio : Playoff SERIE A2 OLD Wild West 2018 Gara 2 Ottavi di Finale - Martedì 1° maggio CALENDARIO Si torna in campo con gara 2 degli Ottavi di Finale Playoff in Serie A2 Old Wild West. Tre gare sono in ...

Primo Maggio con Ambra e lo Stato sociale : ecco la scaletta degli artisti : 'La parola del Primo Maggio di quest'anno è 'emerso'' dice Ambra Angiolini, nel bel mezzo della conferenza stampa di presentazione della scaletta definitiva del Concerto del Primo Maggio. La battuta ...

Negozi aperti anche il 1° Maggio. Ma il 59% degli italiani è contrario : Domani 1° maggio 2018, come ogni anno si celebra la Festa del Lavoro, ma come avviene ormai da diversi anni a questa parte in seguito alle liberalizzazioni entrate in vigore in Italia dal 2012, anche questa giornata viene accompagnata da numerose polemiche legate soprattutto alla decisione di molti centri commerciali e grandi catene di Negozi, di tenere aperto anche nella giornata dedicata ai lavoratori. Sono tanti i lavoratori costretti a ...