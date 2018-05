Mafia : pizzo a storico negozio di abbigliamento - 2 arresti : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso i finanzieri del Gico del nucleo Polizia economico-finanziaria di Palermo, sotto la direzione ed il coordinamento della Direzione distrettuale antiMafia del capoluogo siciliano, hanno arrestato Luigi Salerno, detto ‘Gino’, 71 anni, già condannato in via definitiva per la partecipazione all’associazione mafiosa nell’ambito ...

(AdnKronos) - E ancora "E chistu che c'ha ggiri e n'ha dare a risposta (ci devi andare e ci deve dare una risposta, ndr)… ora ci vai e vedi cosa ti dici… ava a dari cinquecentomila perché per Pasqua l'ama a portare!". Dalle indagini è emerso come Bosco, dando seguito agli ordini di Salerno, sia riuscito a riscuotere complessivamente 1.600 euro, suddivisi in due tranche di 600 e mille euro

Mafia : nasce 'AddiopizzoStore' - sito di e-commerce pizzo free (2) : (AdnKronos) - Addiopizzo Store, dunque, segue le orme di Addiopizzo Travel, primo spin-off nato da alcuni soci fondatori di Addiopizzo, che si è rivolto a non siciliani, proponendo loro viaggi pizzo-free. Sul sito www.addiopizzostore.com è già possibile acquistare, da tutti i Paesi della comunità eu

Mafia : nasce ‘AddiopizzoStore’ - sito di e-commerce pizzo free : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – I negozi e le imprese che hanno detto no al pizzo in Sicilia, raccolti nella rete ‘Pago chi non paga’ di Addiopizzo, sono ormai più di mille. Ma per tutti quei produttori che non hanno un negozio su strada, una vetrina su cui apporre il logo del consumo critico antiracket arriva ‘AddiopizzoStore’, un sito che permette di acquistare prodotti siciliani, dall’alimentare al tessile, ...

Mafia - clan di Enna e Catania imponevano pizzo su posa fibra ottica - : Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese che effettuava lavori di posa della fibra ottica nelle province di Catania e Siracusa ed in alcuni quartieri di Catania