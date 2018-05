Macerata | processo Luca Traini | chiesta perizia psichiatrica Raid razzista per vendicare

Processo tributario telematico - incontro di studio a Macerata : Servirà a semplificare gli adempimenti delle parti processuali sia della pubblica amministrazione che dei privati, e per una migliore gestione delle risorse da parte del ministero dell'Economia e ...

È cominciato il processo a Luca Traini per la tentata strage di Macerata : Una settimana per decidere. È il tempo che si è presa la Corte d'Assise di Macerata per dare una risposta alla richiesta della procura della Repubblica di effettuare una perizia psichiatrica su Luca ...

luca traini Macerata processo rito abbreviato : Una settimana per decidere. È il tempo che si è presa la Corte d'Assise di macerata per dare una risposta alla richiesta della procura della Repubblica di effettuare una perizia psichiatrica su luca traini, il 28enne di Tolentino, accusato di tentata strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, porto abusivo d'arma e altri reati minori. In aula, oggi, ci sono anche alcune delle persone ferite a ...

Macerata - processo a Luca Traini. Chiesto il rito abbreviato. Il suo avvocato : “E’ un gigante buono” : Luca Traini ha Chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Nel frattempo la Procura di Macerata ha riChiesto che nei suoi confronti venga effettuata una perizia psichiatrica.Continua a leggere

Macerata - Traini al processo : 'Ho sparato non mi pento' : Il 28enne che ha compiuto il raid razzista sparando contro i migranti per 'vendicare' Pamela Mastropietro, è comparso davanti ai giudici della Corte d'Assise. In aula anche le vittime. La difesa ...

Macerata - via al processo a Traini - l'uomo che sparò a 17 immigrati per vendicare Pamela : È iniziato il processo a Luca Traini, il 28enne di Macerata che il 3 febbraio scorso sparò contro sette immigrati di colore per vendicare, disse poi, l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18 enne ...

Macerata - Traini a processo : 'Ho sparato - non mi pento' : Vuole guardare in faccia tutti perché lui, Luca Traini detto Lupo, non ha niente, ma proprio niente di cui pentirsi. Contro i consigli del proprio avvocato e a costo di essere miccia di possibili ...

Macerata : tutto pronto per il processo a Traini - ragazza ferita chiede 750mila euro : Traini è accusato dei reati di strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, porto abusivo d'arma e danneggiamento. L'Avvocato difensore punta sulla seminfermità mentale. Per la difesa infatti Traini sarebbe affetto da un disturbo bipolare.Continua a leggere