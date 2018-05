M5s-Lega | Travaglio | “Salvini? Se non si sgancia da Berlusconi è un fanfarone Promette

ilfattoquotidiano

: Il contratto M5S Lega oltre a contenere il più enorme cumulo di baggianate economiche mai scritte a memoria d’uomo… - CarloCalenda : Il contratto M5S Lega oltre a contenere il più enorme cumulo di baggianate economiche mai scritte a memoria d’uomo… - maumartina : #contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall’Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno… - gparagone : Oggi l'huffington post è uscito con un documento vecchio su contratto M5S/Lega. Chissà se De Benedetti oggi avrà gi… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) “Cosa sta succedendo tra M5s e? Accade quello che era facile prevedere che succedesse quando una trattativa inizia nell’ambiguità. Prima di sedersi al tavolo con Salvini bisogna sapere se ha appeso per i testicoli, cioè se ha le mani libere. Se non si scioglie questo nodo, è inutile sedersi al tavolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, nel corso di Dimartedì (La7). “Già è difficile mettere d’accordoe M5s per l’eterogeneità dei loro programmi” – continua – “e il volume di fuoco che produrrebbe la realizzazione di flat tax, blocco della legge Fornero e reddito cittadinanza. Se poi devi tener conto anche di, non puoi occuparti di corruzione, di evasione fiscale, di mafia, di conflitto d’interessi, cioè non puoi fare praticamente nulla di quello che serve a questo Paese”. E aggiunge: “Sembrava quasi tutto fatto tra Salvini ...