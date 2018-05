M5s-Lega | Toninelli | “Fra oggi e domani si potrebbe chiudere Premier? Ne parliamo dopo

Ftse Mib : -2 - 4% dopo bozza Lega-M5s. Analisti : paure esagerate : Per gli strategist della banca elvetica è ancora prematuro dire se le ultime indicazioni dal fronte politica possano mettere in discussione la loro visione sull'Italia.

GOVERNO - DI MAIO-SALVINI “PASSO DI LATO PER USCIRE DA STALLO”/ Video - tavolo Lega-M5s : oggi si chiude : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:57:00 GMT)

Def - verso risoluzione condivisa su stop agli aumenti Iva. In commissione sì di Lega e M5s - Pd astenuto e FI contraria : La commissione speciale della della Camera ha dato via libera al Documento di economia e finanza del governo Gentiloni. La relazione al documento presentata dalla relatrice Laura Castelli (M5S), che la prossima settimana sarà in aula, ha ottenuto il voto favorevole dei pentastellati e della Lega, mentre il Pd si è astenuto e Forza Italia ha votato contro. Tra i contenuti c’è, come primo punto fermo, la necessità di evitare gli aumenti ...

Monti : "Nel contratto M5s-Lega alcune idee infattibili" : Anche se la bozza del contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega diffusa ieri dall'Huffington Post è, secondo quanto detto dalle stesse forze politiche in ballo, superata, sta facendo molto discutere in queste ore. Si tratta comunque di una bozza che è effettivamente esistita ed è stata ritenuta valida fino al 14 maggio, giorno in cui, tra l'altro, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio ...

Il programma Lega-M5s spaventa la Borsa e allarga lo spread : Le borse del Vecchio Continente sono incerte, appesantite dai timori sulla politica italiana nonostante la buona performance del comparto minerario e alcune buone nuove sui profitti aziendali. Il ...

M5s-Lega - Brunetta : “Salvini non parla a nome del centrodestra. Contratto? Spero sia piu` serio della bozza - sarebbe follia” : “Salvini? Sta facendo un governo con il M5s, ha preso questa strada. Non parla a nome del centrodestra“. Ad attaccare il segretario leghista è l’ex capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, mentre procedono le trattative tra 5 Stelle e Lega sul contratto. “Speriamo che Salvini al tavolo porti il programma di centrodestra, ma nel nostro programma non c’è la cancellazione del debito” prevista nella bozza ...

M5s-Lega - accordo vicino. Di Maio : leader fuori se serve a far nascere il governo : "Salvini premier sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al governo, anche non da premier, di poter fare cose utili per il Paese, mi metto in gioco e se serve ...

Effetto bozza M5s-Lega - balzo spread : M5S e Lega lo hanno assicurato. Il contratto di governo pubblicato dall'Huffington Post "è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo ...

Le condizioni di Salvini per un governo Lega-M5s : "Fare il premier sarebbe un onore, ma sono disposto a fare un passo di lato" ha detto Matteo Salvini su Facebook presentando agli elettori le condizioni della Lega per un governo con i 5 stelle. Nel secondo video in diretta, dopo quello di ieri sera, il segretario del Carroccio ha aggiornato i suoi

Countdown governo M5s-Lega : "Stiamo per chiudere" e Salvini prenota il Viminale : Sale lo spread, crolla la Borsa ma il segretario della Lega Matteo Salvini risponde in diretta su Facebook alle accuse dopo...

M5s-Lega - all'ultimo atto : "Ci siamo"Salvini : "Meglio barbari che servi" : Cominciato l'ennesimo tavolo tecnico. Ma scoppia la polemica per il documento pubblicato dall’Huffington Post e redatto al termine degli incontri al Pirellone. I due partiti precisano: "Molti contenuti sono radicalmente cambiati".

Governo : Martina - Lega-M5s giocano su pelle Paese - mobilitazione Pd : Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Lega e Cinque Stelle stanno giocando sulla pelle dell’Italia. Dall’assemblea nazionale la nostra mobilitazione per l’alternativa”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.“E’ preoccupante per l’Italia il gioco che stanno facendo Lega e Cinque Stelle con i contenuti pericolosi circolati con la bozza di contratto di Governo. Già ...

Governo M5s-Lega - Salvini : "Accordo Fornero e immigrazione"/ Video - vertice con Di Maio : "Minacce Ue stimolo" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, intesa vicina?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:37:00 GMT)

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...