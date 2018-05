M5S-Lega | Mattarella non guarderà bozza di programma | «Il presidente attende il testo

Governo - a Mattarella bozza M5S-Lega ma aspetta testi definiti : Roma, 16 mag. , askanews, Le due delegazioni di M5s e Lega, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso al Quirinale, hanno voluto lasciare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la bozza ...

M5S-Lega - ecco il contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Governo - M5S e Lega verso nome secco : 17.21 M5S e Lega sarebbero orientati a fare un solo nome al Presidente Mattarella per indicare il futuro premier. Lo si apprende da fonti M5S mentre è in corso il tavolo con la Lega sul programma. Sulla premiership, aggiungono le stesse fonti, si valuterebbe una rosa di nomi, di eletti e figure 'terze' rispetto ai partiti. Nello specifico, M5S preferirebbe un tesserato mentre la Lega vorrebbe una persona non schierata. Atteso per stasera un ...

Alessandro Di Battista sprona M5S e Lega : "Ascoltate quel che si dice nei bar - non i mercati" : Alessandro Di Battista sprona i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega e li incita ad ascoltare "quel che si dice nei bar, nei mercati, negli uffici dei piccoli imprenditori, nelle Università o in fila dal medico di base, non quello che esce da qualche consiglio di amministrazione di una banca d'affari". In un post su Facebook, Dibba punta il dito contro i mercati e rievoca "la congiura dello spread" contro Silvio Berlusconi nel ...

Effetto bozza M5S-Lega - la Borsa sprofonda. I mercati ‘non approvano’ : M5S e Lega lo hanno assicurato. Il contratto di governo pubblicato dall’Huffington Post “è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico”. Eppure è bastato agitare lo spettro dell’uscita dall’euro e la richiesta alla Bce di ridurre il debito italiano per far balzare lo spread Btp-Bund a 150 punti. E il Ftse Mib affonda. A metà giornata si ...

Governo Lega-M5S - scricchiola la staffetta Salvini-Di Maio? [LIVE] : Tuttavia, questo è uno dei punti su cui Lega e Cinquestelle hanno fatto chiarezza, affermando di non voler mettere in discussione l'euro, ma che la Politica monetaria dell'Ue deve essere ripensata; ...

GOVERNO - SALVINI-DI MAIO : NIENTE STAFFETTA?/ Contratto M5S-Lega quasi pronto : "nomi ministri? Solo politici"

BORSA - PIAZZA AFFARI : SPREAD A 150/ Peggior performance in Europa - -2% : spaventa il programma Lega-M5S

M5S-Lega - Salvini : «A noi il Viminale : La trattativa va avanti e i due leader ostentano ottimismo: «Potremmo riuscire a salire al Colle anche “prima di lunedì” |

Lo spread sfonda quota 150 - Borsa giù. Pesa il contratto M5S-Lega : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting. Parte piatta Wall Street...

Ultime pensioni quota 100 e 41 - M5S-Lega : quanti escono e come nel 2019 e 2020? Video : Cosa succederebbe se la pensione anticipata a quota 100 e le uscite con pensioni a quota 41 fossero introdotte gia' a partire dal 1° gennaio 2019, quando per la pensione di vecchiaia saranno richiesti 67 anni di eta'? E' questa la domanda che si pongono tanti lavoratori prossimi alla pensione sulla base delle ipotesi che si stanno facendo in queste Ultime settimane relative ai programmi condivisi per il superamento della riforma Fornero del M5S ...

M5S-Lega - Salvini : «A noi il Viminale per poter garantire la difesa dei confini» : La trattativa va avanti e i due leader ostentano ottimismo: «Potremmo riuscire a salire al Colle anche “prima di lunedì” |

Governo - Di Maio-Salvini : "Passo di lato per uscire da stallo"/ Tavolo Lega-M5S : no a tecnici per i ministeri