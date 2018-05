M5S-Lega | l’aut aut di Salvini a Di Maio e l’ipotesi Giorgetti premier

Dal deficit al debito pubblico - il contratto M5S -Lega spaventa l'Europa : Tra le misure indicate nella bozza di programma, oltre alla richiesta alla Bce di cancellazione di 250 miliardi di debito , la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici. Le quote sarebbero vendute ai piccoli risparmiatori. Tolta invece la parte sull’uscita dall’euro. Su conti pubblici e migranti è scontro frontale con Bruxelles...

Pensioni - perché la riforma M5S -Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani ...

La bozza euroscettica M5S -Lega : via sanzioni a Mosca - Bce nel mirino : «Se riusciamo a chiudere il contratto, a mettere tutti i temi che servono, sarà una bomba», annuncia a metà pomeriggio Luigi Di Maio, poco prima di incontrare di nuovo Matteo Salvini. Nonostante i segnali di una possibile rottura, il tavolo del programma prosegue, Lega e M5S vanno avanti armati di pennarelli rossi e gialli con cui evidenziare le pa...

GOVERNO M5S -LEGA/ Salvini a un bivio - Di Maio pigliatutto : La candidatura di Giuseppe Conte, Di Maio e Salvini ancora in trattativa, Mattarella, l'agibilità di Berlusconi sono i paletti della crisi.

Governo M5S -Lega - programma e contratto/ Salvini e Di Maio : “la fine è vicina - tra poco il Premier” : Governo M5s-Lega , le ultime notizie: Salvini e Di Maio , "la fine è vicina ". Pubblicata una bozza del contratto di programma , chi sarà il primo ministro?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:08:00 GMT)

SPY FINANZA/ I boomerang dell'Ue contro Lega e M5S : Non sembrano mancare macigni contro l'Italia da parte dell'Ue e delle élites, di cui il Financial Times è megafono. Ma con effetti contro producenti.

LAVORO E POLITICA/ L'assegno per i disoccupati "ereditato" da Lega e M5S : Finalmente è entrato a regime L'assegno di ricollocazione nazionale: una misura importante che resterà in eredità al nuovo Governo. GIANCAMILLO PALMERINI